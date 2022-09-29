累喘腫3症狀勿輕忽 洗腎者須留意心臟衰竭共病

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世界心臟日到來，國健署與中華民國心臟基金會29日聯手舉行記者會，提醒各年齡層都應重視自己的心臟健康，若有「累、喘、腫」3大症狀，應盡快至心臟內科做檢查。（中華民國心臟基金會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年9月29日

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）心臟疾病是國人常見慢性疾病，國健署、中華民國心臟基金會今天提醒，民眾若有累、喘、腫症狀都須留意，而心臟與腎臟兩者關係密切，洗腎患者也應注意心臟衰竭共病的嚴重性。

今天為世界心臟日，國健署、中華民國心臟基金會聯手召開記者會，國民健康署副署長魏璽倫於會中表示，心臟疾病長年位居國人十大死因第2名，根據衛福部統計，2021年心臟疾病死因超過2萬人，平均每24分鐘就有1人死於心臟疾病，該如何維持心臟的年輕與健康，已成為國人應重視課題。

敏盛醫療體系總院長陳文鍾表示，心臟疾病包含先天性心臟病、心肌梗塞、高血壓心臟病等，而心臟衰竭是所有心血管疾病演變的最後階段，因此致死率最高，各年齡層都應重視自己的心臟健康，若有「累、喘、腫」3大症狀，應盡快至心臟內科做檢查。

財團法人中華民國心臟基金會副執行長趙庭興也提到，心臟衰竭的病友是由於心臟結構或功能異常而導致，以全球盛行率3%來算，台灣近70萬人心已過累，而一旦發生心臟衰竭，約5成病友會罹患慢性腎臟病，若是心臟衰竭合併末期腎衰竭者，則有6成以上病友在1年內死亡，由此可知，心臟或腎臟只要其中一方發生病變，就會影響另一器官。

台北榮民總醫院腎臟科醫師黎思源則表示，心臟疾病因供應腎臟的血液不足會導致腎臟病變，腎臟疾病也會因體液與電解質不平衡使得心臟負擔增加，稱為「心腎症候群」，而大多數的透析病友對此並不熟悉，容易輕忽心臟衰竭共病的嚴重性。

黎思源說，根據資料顯示，新發透析病友中，3年內新發生併發症比率前3高分別是缺血性心臟病（21.3%）、消化性潰瘍（19.5%）及心臟衰竭（19.3%），且每年透析死亡者中近5成伴隨心臟衰竭，提醒透析病友應該留意。

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國健署也提醒，心臟疾病危險因子包含腰圍過粗、三高、好的膽固醇過低等，民眾應從平常養成良好的生活習慣做起，包含定期健康檢查及自我血壓量測、天天量腰圍及體重以及健康飲食、規律運動，有效預防並遠離心血管疾病的威脅。

此外，為喚起民眾對心臟血管健康的重視，衛福部今天也舉辦「緊急醫療救護智能平臺-護心行動」展示會，平台能提供醫療端與消防端即時、完整的資訊，不僅讓救護人員能即時回傳病人生理數值資料，醫療團隊也能及早擬定醫療計畫，搶救生命零時差，盼能藉由此平台的運作，精進緊急醫療救護品質，讓更多病人受惠。（編輯：陳政偉）1110929