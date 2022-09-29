遠洋漁獲遭美列強迫勞動清單 漁業署：持續改善

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）美國勞工部發布今年童工或強迫勞動生產貨品清單，台灣遠洋漁獲仍列其中，漁業署今天表示遺憾，會持續推動漁業與人權行動計畫，提升漁業勞動權益，盼儘早從名單除名。

美國勞工部認為台灣遠洋漁業涉及對外籍船員強迫勞動，在民國109年首度將台灣遠洋漁獲列入童工或強迫勞動生產貨品清單後，美國勞工部在美國東部時間9月28日，發布今年童工或強迫勞動生產貨品清單，台灣遠洋漁獲仍列其中。

環保團體綠色和平今天也發布新聞稿指出，此清單為美國政府公開文件，供全球政府與企業參考，美國作為台灣遠洋漁業產品主要出口市場之一，當零售業紛紛推動保障人權的企業社會責任，消費者對水產品的溯源也更為要求，此項制裁對台灣遠洋漁業的出口與台灣的國際聲譽都將帶來負面影響。

對此，漁業署今天表示，從首次被列入清單後，就邀集台灣產官學研及公民團體，從勞動條件、生活條件、社會保障、仲介管理、監測機制、國際合作、共善夥伴等層面，共商各項具體作為及解決方案，研提「漁業與人權行動計畫」，並透過法規修訂及跨部會與公私協力合作執行。

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漁業署表示，後續也修正發布「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，明訂最低薪資由每月450美元提高至550美元、要求薪資直接足額給付、不得透過外國仲介轉匯、身故保險金提高至新台幣150萬元、實支實付醫療保險至少新台幣30萬元，提供船員申訴管道等漁工權益措施。

漁業署也說，9月初已經赴美說明台灣後續精進作為，美方肯定也盼台灣努力能早日獲得成果，雖然對台灣遠洋漁獲仍列其中、尚未獲移除感到遺憾，但將持續與相關部會共同推動「漁業與人權行動計畫」，結合台灣遠洋產業及民間力量落實各項改善措施，提升漁業勞動權益，儘早從名單除名。（編輯：陳政偉）1110929