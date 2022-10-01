台大人社高等研究院出書 盼調整雙語政策

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（中央社記者陳至中台北1日電）台灣大學人文社會高等研究院今天發表新書「雙語國家狂想」，呼籲政府調整雙語政策，避免獨尊英語，影響到學生的中文程度，以及本土語言的學習。

政府推動「2030雙語政策」，台灣大學人文社會高等研究院今天發表新書「雙語國家狂想」，並邀請多名學者、專家提出建言，擔心雙語政策造成的負面影響。

人文社會高等研究院院長廖咸浩表示，許多英語系、外語系教授都對雙語政策感到憂慮，擔心過度強調以英語教物理、化學等學科，最後可能兩邊都沒學好，影響下一代的競爭力。他強調他們都「愛台灣」，也不反對學英語，但語言學習應有層次，人們思考往往只能靠一種語言。

東華大學原住民民族學院副教授、布農族人陳張培倫表示，政府雖然多次強調，雙語政策並非有意打壓本土語言，但原住民族仍感到危機和相對剝奪感。畢竟語言學習承載文化和族群認同，目前族語復振工作仍在起步階段，國家總體語言政策卻出現重大調整，資源分配上可能顧此失彼。

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全國教師工會總聯合會文宣部主任羅德水表示，在雙語政策下，部分縣市出現招考國文教師，面試卻要求用英語作答。觀察縣市的教師甄試，雙語組的學科專業成績明顯低於一般組，長期下來一定會影響教學現場的專業。

對於學界近來對雙語政策的批判，主政的國家發展委員會曾發出新聞稿，強調雙語政策的核心價值是多元與包容，原住民族語等國家語言已列入中小學必修課程。教育部也曾發函各縣市，提醒教師甄試仍要注重各領域專業。（編輯：陳政偉）1111001