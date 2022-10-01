自由車環台賽台北站10/2登場 警公布交管路段

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（中央社記者劉建邦台北1日電）2022國際自由車環台公路大賽（台北站）2日在市府路週邊路段舉辦。台北市政府警察局針對相關路段規劃交通管制，包含市府路、仁愛路、松高路、仁愛路等路段。

北市警局交通警察大隊今天新聞稿表示，2022國際自由車環台公路大賽台北站賽事，2日上午8時至中午12時在市府路、松高路、松壽路、逸仙路、仁愛路等路段舉行。

為維護活動交通秩序與安全，相關路段將實施交通管制，禁止人車通行，包含市府路（松高路至松壽路段）今天上午11時至深夜0時，管制東側4線車道，西側實施調撥；2日凌晨0時至下午5時管制雙向全線車道。

警方表示，信義一號道路從2日上午8時至中午12時管制全線車道。仁愛路從2日上午8時至中午12時管制快車道及公車專用道，及仁愛路（中山南路至林森南路、光復南路至信義一號道路）南側慢車道，其餘南、北側慢車道開放通行。

松高路（市府路至逸仙路）從2日上午8時至中午12時管制，保留東往西外側一線車道開放通行。逸仙路（松高路至仁愛路）2日上午8時至中午12時管制雙向全線車道。

警方指出，逸仙路（忠孝東路至松高路）2日上午8時至中午12時管制北往南全線車道。松壽路（信義一號道路至市府路）2日上午8時至中午12時管制，保留西往東外側1線車道開放通行。

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警政署新聞資料表示，國際自由車環台公路大賽將從2日至6日，分台北市站、桃園市站、浪漫台三線站、高雄市站、屏東縣站等5站舉行。為確保各站競賽賽道行車順暢，及維護交通秩序及選手安全，已通報各地警局落實執行交通管制勤務。

警方呼籲用路人在活動管制期間提前改道或搭乘大眾捷運系統，遵守現場執勤員警及義交人員指揮行駛，共同維護交通安全與秩序。（編輯：孫承武）1111001