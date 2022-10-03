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吳德榮：秋老虎倒數2天 5日北台灣降溫有雨

2022/10/3 08:24（10/3 08:35 更新）
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氣象專家吳德榮表示，5日上午東北風影響，北台灣將降溫。圖為台北市大安區民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，5日上午東北風影響，北台灣將降溫。圖為台北市大安區民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象局今天針對雙北等5縣市發布高溫資訊。氣象專家吳德榮表示，今明是秋老虎最後兩天，5日上午東北風影響，北台灣降溫，高溫約降至攝氏26度，北部、花東有局部雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明「秋老虎」最後兩天，中層大氣「副熱帶高壓」籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，東半部及午後山區偶有局部零星飄雨。

吳德榮說，今明兩天各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大；中午前後紫外線「過量」及「危險」級，應注意防曬。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台北市、嘉義市、台東縣地區為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；新北市、南投縣地區為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，5日上午東北風抵達，北台灣雲量漸增，轉有局部雨，花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小；北台灣轉濕涼，白天氣溫下降幅度較大，約在26度左右，夜間低溫下降幅度小。

吳德榮說，6至9日東北風影響，北台灣稍涼，其他地區氣溫略降；東半部有局部雨，大台北偶有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，中南部山區午後有短暫降雨；北部山區、東北部地區偶有較大雨勢。（編輯：張銘坤）1111003

中央氣象局3日發布高溫資訊。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局3日發布高溫資訊。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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