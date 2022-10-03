晴到多雲天氣穩定 白天悶熱

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（中央社台北3日電）中央氣象局表示，今天台灣仍在高壓的影響下，各地為晴到多雲、穩定的天氣，環境為偏東至東南風。

只有在東半部地區及恆春半島有些零星降雨，而午後在西半部山區有零星短暫陣雨，不過因為水氣不多，對流發展範圍較小。

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溫度方面，各地高溫普遍為攝氏33至35度，其中大台北地區、南投縣、嘉義市及台東縣局部可能會達到36度以上，感受偏熱，且中午前後紫外線偏強，可能達到過量及危險等級，外出務必要做好防曬並多補充水分，至於各地早晚低溫約25至27度，體感較舒適，日夜溫差稍大一些，早出晚歸也要留意溫度的變化。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，且受背風渦流影響，污染物稍易累積；午後受光化作用影響，西半部地區臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區為「普通」等級，北部、竹苗、雲嘉南零星地區可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級；詳查https://airtw.epa.gov.tw。（編輯：張銘坤）1111003