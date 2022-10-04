帳戶共享當道 全家推家庭訂閱服務

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（中央社記者江明晏台北4日電）近年影音串流服務當道，1人付費訂閱、家庭好友共享的便利模式備受歡迎。以此為思考點，全家便利商店宣布推出「家庭訂閱共享」服務，只要1人訂閱，就可4人雲端同享優惠價、跨店取。

超過1500萬會員的全家APP，於2017年起陸續首創「隨買跨店取」、「訂閱制」服務後，再創零售業之先，將於5日正式推出「家庭訂閱共享」服務。

全家說明，「家庭訂閱共享」立基於既有「訂閱制」服務，會員訂閱商品後，可再設定3位欲共享親友的手機號碼，完成後親友即可至店舖進行商品兌換；商品種類則加入牛乳、養樂多、麵包等日常重覆購買商品，可搭配訂閱制既有跨店取、自動續訂、商品兌換期最長90天等選項。

全家數位商模推進部長吳雅卿表示，「隨買跨店取」為2017年因應消費者寄杯需求所推出，並具備大量購買享優惠、會員轉贈、跨店領取等功能，深受好評。進一步觀察使用行為，發現「會員轉贈」功能一年累計筆數超過上億次，且轉贈對象多為固定、重覆性高，顯見隨買跨店取已成為主要家庭採購者慣用的日常生活服務，如媽媽購買牛奶，會固定轉贈給孩子、丈夫購買美式咖啡，會固定轉贈給太太等。

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她說明，為讓消費者更加便利、減少重覆點選轉贈的動作，全家從民眾熟悉的影音串流「帳戶共享」為思考點，10月5日起正式推出「家庭訂閱共享」服務，凡使用隨買跨店取訂閱制的會員，只需透過「親友手機號碼設定」、「開啟訂閱商品共享」兩大步驟即完成設定，共享人數最多可達3位，被共享的親友只要開啟手機中的全家APP，即可在全台超過4100間店舖隨時兌換。

同時，看好電子票券自用、贈禮兩相宜的龐大市場需求，全家會員APP即日起推出電子票券專區「好享券」，開賣各式電子商品券，購買、轉贈或兌換使用，都可於APP內完成。（編輯：楊蘭軒）1111004