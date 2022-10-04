睡眠呼吸中止症擾睡眠品質 牙科提供新解方

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）台灣睡眠呼吸中止症實際診治數不到12萬人，推估全台恐有超過百萬名不自知的患者，睡眠品質受影響，更可能因腦部長期缺氧，增加中風風險，國內有牙醫開發牙科新療程，可擺脫困境。

據美國學者統計，約有20%成年人罹患睡眠呼吸中止症。健保資料庫統計，台灣睡眠呼吸中止症診斷率約0.49%，以台灣人口估算，實際診治數不到12萬，超過300萬民眾尚未確診與接受妥善治療。

睡眠呼吸中止症對健康的威脅不容小覷，阻塞型睡眠呼吸中止症因咽部舌肌鬆弛，導致睡眠躺臥時呼吸不順或堵塞，患者因腦部缺氧而驚醒，未及時接受治療可能導致腦部長期缺氧，而增加心肌梗塞、腦中風風險。

前台北醫學大學口腔醫學院院長王大源今天在記者會中表示，阻塞型睡眠呼吸中止症症狀主要為打呼、驚醒、易感疲憊、嗜睡、情緒暴躁等。此病症好發於身型肥胖、脖圍過粗的中高年齡男性，若有相關症狀可盡速就醫檢驗、診治。

王大源提到，阻塞型睡眠呼吸中止症治療方式眾多，第一線治療多建議使用陽壓呼吸器於睡眠時疏通咽部，但部分使用陽壓呼吸器患者會向他反映使用困擾，包含機器大且配件多難攜帶、面罩套住頭部產生異物感，降低睡眠品質等。

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患者若有因陽壓呼吸器產生睡眠困擾，可試著選擇專利口腔睡眠矯正器的新式牙科療程。長青牙醫聯盟院長劉南佑表示，全台已有許多診所陸續引入相關技術，近年到牙科診所求診的阻塞型睡眠呼吸中止症病患數量逐漸增加。

世樺牙醫診所院長溫世政也提到，這項牙科新療程可幫助到許多不習慣使用陽壓呼吸器的病患，在透過事前精準儀器檢測及積極治療後，患者也可以搭配每天自癒訓練強化舌頭肌肉能力，有機會可改善睡眠呼吸中止症。（編輯：陳政偉）1111004