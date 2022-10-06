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新北與成大簽土砂災防MOU 將與日本合作培訓技術員

2022/10/6 15:27（10/8 09:14 更新）
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成功大學副校長蘇芳慶（左）與新北市長侯友宜（中）6日簽署「土砂災害防治合作備忘錄」，日本靜岡縣駐台辦事處處長宮崎悌三（右）到場見證。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月6日
成功大學副校長蘇芳慶（左）與新北市長侯友宜（中）6日簽署「土砂災害防治合作備忘錄」，日本靜岡縣駐台辦事處處長宮崎悌三（右）到場見證。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月6日
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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市府今天與成功大學簽署「土砂災害防治合作備忘錄」，分享專業知識及實務經驗，未來將加入「亞太防災訓練平台」，與日本合作培訓技術員，強化土石流防災量能及應變能力。

新北市政府農業局今天表示，新北市長侯友宜、成功大學副校長蘇芳慶，今天在市府簽署「土砂災害防治合作備忘錄」；日本靜岡縣在台辦事處處長宮崎悌三見證未來透過成大，台日共同合作培訓專業技術人員。

宮崎悌三致詞時表示，因全球氣候變遷，人們生活易受自然災害影響，行政機關、研究單位、企業及居民的防災應變能力相當重要；靜岡縣坡地環境與新北市相似，也有許多土石流潛勢溪流，去年發生嚴重災害；8年前，新北就曾與靜岡縣簽訂防災相互支援協定，期待未來有更深入交流。

農業局山坡地保育科長吳俊德接受中央社記者電訪表示，面對災害和極端氣候要及時做好準備，除自我訓練還要能預測災害，透過新北官學合作、台日合作，持續提升土砂災害防治量能，將災害減至最低。

吳俊德說，成功大學於民國85年成立防災研究中心，多年協助新北調查分析土石流、協助社區自主防災，與日本也有多年之土砂災害防治技術與學術交流合作。

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吳俊德說，成大近年與日本筑波大學、京都大學打造「亞太防災訓練平台」，新北今天與成大簽署土砂災害防治MOU，未來將加入平台，共同培訓土砂災害防治專業人員，實際參訪與上課。

侯友宜說，新北市共235條土石流潛勢溪，除簽署合作備忘錄也舉辦論壇，安排靜岡大學教授金泉文壽線上分享靜岡縣熱海市伊豆土石流災害案例，及日本土石流防災整備及災害治理經驗，觀摩災防技術以更快速有效因應極端氣候。（編輯：李錫璋）1111006

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