在台港青關注台大校長遴選 盼承諾頑抗強權到底

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（中央社記者陳至中台北7日電）台大校長遴選結果預計今晚出爐，在台香港青年社團發出聯合聲明，反思「反送中」事件中香港校園經驗，呼籲新的台大校長捍衛民主、學術自由和人權價值，承諾在強權暴政前頑抗到底。

台灣大學香港研究社、香港邊城青年今天發布聯合聲明，認為台大作為台灣最高學府之一，在守護自由、民主等核心價值上責無旁貸，校長更是當仁不讓的守門人，呼籲遴選委員深思台大校長候選人的學術自由與政治態度。

聲明中提到香港「反送中」期間，許多大學校長表態支持政府，甚至逼使學生會消失。從這些血淋淋的例子中，可看到欠缺學生參與、不捍衛自由的大學，每每成為暴政打壓學生的工具。

聲明提到，台大過往校史也出現許多壓迫和悲劇，期許新的台大校長能承諾將師生利益優先於個人榮辱，在強權暴政前頑抗到底，讓台大真正成為一所保障學術自主、學生自由的學府。

在目前角逐台大校長的6名候選人中，在台港青組織聲明中特別點名郭大維（台大前代理校長）在擔任香港城市大學工學院長期間，面對警察無故進入校園、濫捕學生、向宿舍發射催淚瓦斯等爭議事件，卻沉默不言，希望郭大維正面回應。

在8月的治校理念說明會、9月的學生論壇中，郭大維數度被問及相關議題，他強調學術自由及大學自治，存在每一名台大人的DNA內，如果類似「反送中」的事發生在台大，他會誓死捍衛師生、職員的人身安全，確保學校獨立自主運作。

除了郭大維外，其他幾名候選人也曾被問到相關議題。例如在學生座談中，就有人問及葉丙成（電機系教授）曾與中國有往來。並好奇中國若發動戰爭，各候選人該怎麼為自由、民主等價值發聲。

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葉丙成當時正面回應，強調學術交流難免遇到中國人，以此說他與中國「往來」並不公平，自己從來沒有附和過中國的政治立場，更曾在「反送中」最嚴重的時候，堅持到香港與學生演講，以行動表達支持。

另一名候選人楊志新（台大醫院癌醫中心分院院長）也在學生論壇中強調，如果有一天中共真的進攻台灣，因中共不注重真理、和平和個人自由，「沒什麼好討論，我們會戰到最後一兵一卒。」（編輯：陳政偉）1111007