台大校長6搶1結果最快今晚出爐 治校理念比拚一次看

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6位台大校長候選人為（上排左起）楊志新、李百祺、葉丙成、（下排左起）黃瑞仁、陳文章與郭大維。（上排左圖取自台大醫院網頁ntuh.gov.tw；上排右、下排中右圖取自台灣大學網頁ntu.edu.tw；上排中、下排左圖為中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北7日電）台灣大學校長遴選進入最後階段，最快今天晚間選出新校長，6名候選人治校理念各有特色，募款、溝通能力，以及過去的行政經歷表現，也都受到矚目。

台灣大學校長遴選委員會今天下午將開會，預料將於傍晚選出第13任校長。

6名候選人中，台大資訊工程系特聘教授郭大維，在9月初校務會議「推薦投票」中，開出的票數最為漂亮（只有20張不推薦票）。郭大維曾於民國107年台大校長遴選爭議中，臨危受命出任代理校長，在1年間帶領台大完成大學評鑑、申請高教深耕計畫，期間也發生多起社會關注的學生自傷事件，展現危機處理和溝通協調能力。

不過在治校理念說明會、與學生座談中，也有多人質疑郭大維借調香港城市大學擔任工學院長期間，面對「反送中」事件未有明確作為。他則強調如果類似事件發生在台大，會誓死捍衛學生。

另外，遴委會中的學生代表許冠澤日前也曾發表公開信，呼籲郭大維應在投票前辭去鴻海精密工業獨立董事等職務，避免與校長職務衝突。對此，郭大維回應，會為校務發展全力以赴，依法辭去獨董等職務。

台大歷任校長中，有非常多人出自醫學院，這次更出現2名候選人。台大醫院癌醫中心分院院長楊志新今年才獲得世界肺癌研究大會頒發特殊貢獻獎，是台灣第一人，學術能力備受肯定。

楊志新說明治校理念時，提出要把畢業學分從128降到100甚至80，基礎知識透過網路學習，把課堂留給師生交流、自由思考和解決問題，獲得許多迴響。但也有學生在座談會中質疑，他曾公開說校園不該談論政治，楊志新則澄清，他的意思是可以討論但應互相尊重，無論黨派立場、性別認同，都不該成為攻擊標的。

另一名來自醫學院的候選人是台灣大學附設醫院雲林分院前院長黃瑞仁，他在治校理念說明時，強調服務偏鄉醫療的經驗，著重「傾聽」並建立開放、容錯、尊重的文化，維繫台大的自由自主學風。

黃瑞仁也提出要對現任師生及退休教職員提供貼心關懷制度，例如在台大醫院設置「門急診綠色通道」。提供高齡教師長照支援和友善設施，例如廁所設置免治馬桶等。

候選人之一的工學院院長陳文章，曾任國家講座主持人，擁有多項發明專利。且他的募款、產學活動能力也受到肯定，尤其是在院長任內幫工學院募到多棟館舍，更是他引以為傲的經歷。

陳文章的治校理念，包括設立「椰林講座」等全校性講座，強化傑出教師的攬才、留才措施，加強募款和爭取資源。他也提出要強化招生策略並連結國際，提供每年至少100名交換學生到世界前50名大學學習。

現任研發長李百祺曾在美國矽谷工作，擁有多年業界經驗。他提出「2050永續台大計畫」，要設置博士級研究人員生涯發展中心，支持年輕教授；他也強調要鬆綁和重建課程，加速「院學士」和「校學士」模式。在校務治理上，則要善用數據資料強化IR（校務研究）。

李百祺也提出要爭取外界認同，提升台大募款的專業度，爭取將「永續基金」擴大為4倍。日前的校務會議推薦投票中，李百祺開出第二少的不推薦票（僅次於郭大維），可見校內人氣不低。

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6名候選人中，台大電機系教授葉丙成最年輕，外界知名度也最高，曾開發線上遊戲學習平台PaGamO，在海外拿下教學創新大獎。他並長年投入教育創新，經常到各地演講，校內開設的「簡報課」更是非常熱門，每年學生都搶破頭。

葉丙成在治校理念說明會中，線上聆聽人數最多，一度達到會議參與人數上限。他提出要打造亞洲第一的「教授學院」，幫忙人才養成學術的關鍵能力，例如團隊、品牌、資源和社會資本，成為「一所最能幫助教授成功的大學」。（編輯：李錫璋）1111007