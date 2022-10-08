國慶連假 中部雲嘉南地區空氣品質亮橘燈

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）國慶連假今天開始，根據最新空氣品質預測，今天及明天中部以南地區因位於下風處、污染物易累積，空氣品質為橘色提醒等級，但10日東北風增強後，全台則轉為普通至良好等級。

行政院環境保護署今天上午10時30分發布最新空氣品質預報，根據今天早上10時監測結果顯示，全台空氣品質多為普通至良好等級。

不過，由於東北季風影響，中部以南地區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度也容易上升。

根據預報顯示，今天高屏零星地區可能達橘色提醒等級，中部、雲嘉南地區則為橘色提醒等級；而預報也顯示，9日中部以南地區仍位於下風處，預測中部地區空氣品質為橘色提醒等級。

至於國慶日部分，空氣品質預報顯示，因東北季風增強，因此全台空氣品質皆為普通至良好等級。

環保署提醒，民眾出外若有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內。（編輯：陳政偉）1111008