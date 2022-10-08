花蓮赤科山、六十石山產業道路因雨落石 交通封閉

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受東北季風影響，花蓮雨勢不斷，玉里鎮赤科山產業道路、富里鄉六十石山8日因大雨造成落石，交通再度受阻，由相關單位搶修中。圖為赤科山落石狀況。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年10月8日

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）受東北季風影響，中央氣象局針對花蓮山區發布大豪雨特報，玉里鎮赤科山產業道路、富里鄉六十石山才陸續完成震災路面搶通，今天又因大雨造成邊坡落石，交通再度受阻，目前都在搶修中。

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花蓮縣政府今天發布豪大雨快訊，昨天才搶通的玉里鎮赤科山產業道路，今天上午8時許6.5公里處土石坍方、7.4公里處又有落石坍方，且沿線多處落石，道路中斷封閉，公所人員於3.7公里處拉設封鎖線及放置三角錐，禁止民眾通行。

位在富里鄉的東里村六十石山下山產業道路3.5公里處、竹田村六十石山上山產業道路5公里處今天上午9時續陸續發生土石坍落道路中斷封閉，目前已由相關單位處理。（編輯：黃世雅）1111008