國道14路段易塞 國5北向午後高乘載管制

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）今天是國慶連假第2天，高公局預估國道14個路段易壅塞，午後國道5號北向將實施高乘載管制。

根據高公局即時路況，上午8時55分，國5南向車流量較大，但還未塞車，車速都在60公里以上，其他路段順暢。

高公局預估，今天國道有出遊與收假車流，全天車流量約110百萬車公里，比昨天略少，國5北向會最塞，可能從上午11時至深夜12時都很壅塞。

高公局研判其他易塞車路段，上午包括：國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段；下午包括：國1南向苗栗-湖口、西螺-埔鹽系統；國3關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國6西向舊正-霧峰系統。

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高公局下午2時至晚間9時，將實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；其他管制措施還包括：凌晨0時至中午12時封閉國1埔鹽系統南向入口、清晨5時至中午12時封閉國5石碇及坪林南向入口、中午12時至晚間9時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

另國道全線單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨零時至清晨5時暫停收費，增開38處路肩、實施匝道儀控等。（編輯：張銘坤）1111009