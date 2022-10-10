早安世界》總統國慶談話聚焦經濟國防等四大韌性 橘色惡魔表演成亮點
總統國慶談話聚焦經濟國防等四大韌性 橘色惡魔表演成亮點
111年國慶主題為「守土衛國，你我同行」，總統蔡英文在國慶大會將以「給世界一個更好的台灣－堅韌之島．韌性國家」為題發表演說，聚焦經濟國防等「四大韌性」。10日上午9時起由八歌浪Pakelang團隊、國軍聯合樂隊暨三軍儀隊等團體帶來序幕暖場表演，以及勇鷹高教機、F-5戰機衝場。有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高等學校樂隊也將帶來精采演出，展現台日友好情誼。在國慶典禮前一天，曉明女中、北一女中及橘高校等3校9日在兩廳院外廣場表演交流，彼此互贈小禮物相互打氣。（看完整報導）
國慶日冷空氣增強各地夜晚低溫20度 北部東北部12日起轉雨
中央氣象局表示，10日冷空氣增強，白天新竹以北各地高溫約攝氏22、23度，中南部約30度，晚上各地低溫20度左右，預估10日、11日會是未來一週最冷的時候。12日之後東北季風減弱，但受到菲律賓東方海面熱帶擾動逐漸接近影響，桃園以北、東半部容易有雨，12至14日東北部地區易有局部大雨。（看完整報導）
專家：中國揭露全球爆發疫情前 早開始囤積手術衣與口罩
英國「每日電訊報」報導，中國在揭露爆發COVID-19疫情之前幾個月，就已開始嚴格限制出口手術衣與口罩，甚至向歐美與澳洲大量買進這類個人防護用品。當時中國採購量持續上升，導致美國各醫院回報無法獲得口罩、手套、護目鏡等正常供應量。中國頓積防護用品的舉動，令人質疑中國當局是否早已發現疫情，但未讓自己的國民與國際社會知道。（看完整報導）
金融時報：美晶片出口管制將中企打回石器時代
美國商務部7日宣布新一波對中國的晶片和半導體技術出口管制，依照新的規定，除非事先取得特別核可，美國公民或實體不得與中國的晶片製造商合作。中國金融業高層稱這是將中方相關產業打回「石器時代」，有分析認為，新措施對中國以外的晶片製造商有利，台積電、英特爾，以及日韓相關企業都是潛在受益者。經濟部表示，這次美國的管制作法主要針對超級電腦跟資料中心，因中國廠商不會下這種類型的訂單給台廠，對台廠影響有限。（看完整報導）
北韓再射彈 日本強化飛彈防禦將建造配備神盾系統新艦
北韓9日再度試射2枚彈道飛彈，推估掉落在日本專屬經濟區外側的日本海。日本首相岸田文雄表示，必須持續關注北韓今後的挑釁行動，並強調日美、日韓及日美韓3國間合作的重要性。日媒報導，為因應中國、俄羅斯、北韓的新型武器，日本建造配備神盾系統的新艦將是飛彈防禦系統的重要支柱，新艦的標準排水量約2萬噸、全長約210公尺，規模是二戰結束之後最大。（看完整報導）
台灣選手稱霸雪梨羽球挑戰賽包辦5座冠軍 宋碩芸單、雙打封后
雪梨羽球挑戰賽各組決賽9日登場，台灣選手一舉包辦女單、男單、男雙、女雙、混雙等5座冠軍。其中，宋碩芸在奪得近3年來首冠後，在女雙也成功登頂。林俊易則在冠軍戰歷經3局大戰擊退新加坡好手許家維，個人連3站封王。男雙、混雙部分，台灣組合兄弟檔李芳任與李芳至奪得男雙冠軍，陳信遠與楊景惇則拿下合作首冠。（看完整報導）
中共20大專題／人事撲朔迷離 誰上誰下習說了算
中共第20屆全國代表大會將在16日召開，20大是習近平打破文革後慣例，蟬聯第3任總書記的關鍵會議，因此誰能進入204人的中央委員會乃至於成為中央政治局的25名委員之一，關係到習近平未來權力的穩固性。原本被設計為共同決策、位處金字塔尖的7名政治局常委，經習近平掌權10年來的修整，其餘6人角色已逐漸弱化，塔尖演變到只剩習近平一人。依照中共「七上八下」（68歲即不能擔任政治局委員）的不成文慣例，現任25名政治局成員中原本應有12人應在20大後卸任，但現年69歲的習近平帶頭破例，這個慣例幾乎不可能延續，與習同齡的中國外交部長王毅被認為是最有可能打破此慣例進入政治局的人選。（看完整報導）
專題／鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務
經濟部水利署斥資新台幣202億元打造的人工湖泊「鳥嘴潭」緊鄰國道6號東草屯交流道，預計明年底完工，每日供水量可達25萬噸，擔負起100萬人用水量的超級任務。水利署表示，以彰化每天抽取約30萬噸地下水為例，未來鳥嘴潭可取代2/3地下水量，大幅改善地層下陷問題。此外，鳥嘴潭將兼顧工程與生態環境，例如7、8月是燕鴴產卵繁殖期，棲地正好在湖區暫置土堆上，水利署延後工期約2個月，等幼鳥成長離開後再繼續工程。（看完整報導）
日本新型觀測衛星將升空 可識別地表80公分物體
日本已研發完成最新型的地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3），能從太空識別地表上約80公分物體，預定本年度內由日本最新主力火箭H3搭載升空。「大地3號」每秒最多可傳送約1.5GB的資料，傳輸速度也較舊機型提升2倍以上，可望在發生災害時迅速地掌握受災狀況，以及在製作各式各樣地圖等方面發揮功用。（看完整報導）
病患半夜休克 醫師開國道車速161公里被扣照半年
一名北部大型醫院主治醫師今年6月休假返鄉時得知病患休克，緊急開車北上，在國道被測得車速高達時速161公里，遭罰吊扣汽車執照6個月。醫師主張緊急危難提起行政訴訟，台北地方法院判決敗訴。法院指出，行政罰法雖規定遇緊急危難狀況時可減輕或免罰，當時該名醫師雖有緊急危難狀態存在，且客觀上出於不得已，主觀上也出於救助的意思，但採取的措施並非唯一且必要，也未選擇造成損害最小的方式為之，難認符合比例原則。本案可以上訴。（看完整報導）
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