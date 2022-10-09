專家：中國揭露全球爆發疫情前 早開始囤積手術衣與口罩

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）數據顯示，中國在告知全球境內爆發COVID-19疫情數月前，早就開始嚴格限制出口手術衣與口罩，並向歐美與澳洲大量買進防具，這項發現再度挑戰疫情源於武漢華南海鮮市場的理論。

英國「每日電訊報」（The Telegraph）今天報導，中國在2019年8月至9月間對美國的防具（PPE，個人防護裝備）出口下滑約50%，龐大降幅引起美國重要政府機關警覺。作為全球最大防具製造國的中國減少出口，也再度引人質疑新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）何時出現的真正時間表。

上述異常是由麥金（Tom McGinn）和霍夫曼（John Hoffman）等前美國政府官員揭露。麥金現為國土安全部（DHS）資深衛生顧問；霍夫曼則是食品保護與防禦研究所（Food Protection and Defence Institute）高級研究員，在美國政府與軍隊服務時間歷時數十年。

麥金與霍夫曼不相信病毒是2019年12月源於武漢市場，並投入研究其他理論。在爬梳美國海關與邊境保護局（CBP）資料庫的進口數據後，他們發現，中國開始囤積防具的時間，遠比疫情開始日期早得多。

霍夫曼表示：「你可以往前回溯大約3年（的進口數據）。這並非正常起伏現象。」

他們把資訊交給國土安全部的反制毀滅性武器辦公室（Countering Weapons of Mass Destruction Office），但對方拒絕調查，聲稱這不過是反映了正常的供應波動。

不過，霍夫曼聯繫美國連鎖醫院「HCA醫療保健」（HCA Healthcare）後，該組織證實這種數據極不尋常。

「HCA醫療保健」經營約200家醫院和2000家診所，該組織一名代表指出，2019年9月底，手術衣和外科用覆蓋巾出現延期交貨情形，導致醫院亂了套。

霍夫曼表示：「我問HCA的人說，最近有沒有發生過類似情況，答案是沒有，他們想不起來哪時候看過這類東西延遲交貨量這麼多。」

前國務院官員艾薛爾（David Asher）表示，缺貨成因也包括中國政府大量買進美國、歐洲、澳洲的防具存貨。艾薛爾曾扮演抗疫要角，現為美國哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員。

他表示，當時中國採購量持續上升，「明顯到我在國土安全部的同僚都聽到美國防具業者，以及最重要的是美國各醫院回報說，他們無法獲得口罩、手套、手術衣、護目鏡的正常供應量」。

中國曾在2020年1、2月疫情之初努力掃貨，將全球防具運回中國。但2019年8、9月中國的採購行動，令人質疑它是否更早知道有疫情。

武漢病毒研究所石正麗博士實驗室在研究蝙蝠身上的冠狀病毒，許多專家現在認為，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）可能是她的實驗室進行的實驗外溢所致。

而差不多就在中國限制防具出口的同一時間，武漢病毒研究所移除了一個蝙蝠病毒基因序列資料庫，而且一直沒有恢復。

麥金與霍夫曼也諮詢非營利組織「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）的資深科學家，該組織以提供美國政府資金給石正麗實驗室而聞名。

根據一名基於安全理由而不願具名的消息人士，生態健康聯盟的科學家證實，疫情「不可能起始於武漢市場」。

一些研究也支持COVID-19比原先認為更早出現的想法。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）去年一份報告顯示，有一名義大利男孩早在2019年11月就染疫；米蘭科學家另外進行的一項研究顯示，同月還有一名女性感染COVID-19；英國研究則指出疫情最早起始於2019年10月。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111009