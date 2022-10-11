迎解封商機 華航東北亞航班增逾3倍

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）日本今天開放自由行旅客入境，台灣13日也將解封邊境。華航今天發布新聞稿，東北亞是主要增班重點，將由每週30班大增至130班，增加約3倍多。

華航說，配合台灣及各國邊境鬆綁政策，搶攻客運復甦商機，10月全線增班5成，每週飛航超過300班客運來回航班；東北亞是主要增班重點，由每週30班大幅增至每週約130班，為台灣旅客提供往返日本、韓國最綿密的航班選擇。

華航10月起日本航線已開始增班，包括：桃園至東京成田、桃園至大阪，由每天1班增為每天2班，加上松山至東京羽田每天1班，日本最熱門的旅遊地點東京，每天提供3班往返服務；桃園至福岡、桃園至沖繩（琉球）航線提供每天1班載客服務。

另12月起，華航桃園至札幌航線將由每週2班增為每天1班，桃園至名古屋航線也將逐步增班；同時12月起恢復每天1班高雄至東京成田航線，陸續增加高雄至大阪航線，造福南部旅客。

華航的韓國航線從10月起已恢復松山至首爾金浦，每週3班；桃園至首爾仁川由每日天1班增為每天2班，後續也將恢復高雄至首爾仁川航線。

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