合歡山暗空公園設立第4年 監測星空品質有改善

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）南投縣府今天舉辦合歡山暗空公園國際論壇，並發布光害監測結果；監測顯示，合歡山暗空公園自2019年設立以來，共有7處監測點星空品質顯著改善，暗空保育第4年有成績。

合歡山鳶峰到小風口區域2019年8月通過國際暗天協會（International Dark-Sky Association，IDA）認證，成為國際暗空公園，是台灣第1座、亞洲第3座；南投縣政府今天在綜合大樓舉辦「合歡山暗空公園國際論壇暨暗空光害監測結果發布會」，並與美國、日本的協會人員視訊交流，分享台灣觀光、暗空經營的經驗。

南投縣副縣長陳正昇出席致詞表示，縣府投入經費改善道路照明設施及旅遊設施，並整合仁愛鄉地方創生機制共同執行多項成果，包含加設燈罩、推動星空友善商家公約等，有效改善星空品質，也制訂相關自治條例，監測結果顯示，合歡山暗空公園設立以來，監測點星空品質有顯著改善，是這次論壇最大亮點。

縣府觀光處長陳志賢說，會持續加強各項軟硬體設備，打造國際級觀星地點，歡迎全世界遊客到合歡山旅遊；另外，環保局也在草擬光害管制自治條例，除設定光敏感區，也針對光害管制標準與測量方法訂定明確開罰標準，為保護國際級星空提出具體行動方案。

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清境永續發展協會理事長李從秀表示，從鳶峰前2公里處往上經鳶峰、昆陽、合歡山主峰登山口、合歡山莊觀景台、松雪樓、石門山登山口等地，星空品質都有穩定改善，達到國際銀級星空品質標準。

國立暨南國際大學副教授兼主任祕書曾永平以合歡山暗空公園總顧問身分擔任引言人，並以觀光發展下的暗空保育為主題分享台灣經驗，國際、日本暗天協會人員也分享夜間人工光害環境衝擊、日本暗空公園等議題，全程英文口譯，分享彼此星空保育成果。（編輯：陳仁華）1111013