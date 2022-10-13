全家借AI之力預測鮮食銷量 每月減少370噸剩食

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（中央社記者曾智怡台北13日電）因應綠色消費趨勢，全家便利商店落實「三減政策」，包含推出「AI鮮食訂購系統」助攻剩食每月減少370公噸、鮮食塑膠包裝年減百公噸等，為消費者提供永續飲食選擇。

統一超商也在門市落實產銷永續計畫，以「精準訂貨」、「i珍食專案」、「擴大低碳餐飲」3大做法，期望達到減少食材浪費，並在2030年之前達成剩食減半目標。

全家營業企劃部長柳昭良透過新聞稿指出，全家持續運用科技助攻剩食減量，從生產製程、訂購、銷售三路併進，不僅於2019年首創「友善食光」機制，透過「時控條碼」的自動變價設定，鮮食到期前7小時打7折；更於2021年推出「友善地圖」，可即時查詢各店友善食光的商品與數量。

全家今年「AI鮮食訂購系統」正式上線，協助店長以AI大數據預測鮮食銷售量，不僅減少75%的訂購作業時間，也能協助降低鮮食廢棄數量近1成。

根據內部統計，目前全家透過友善食光、友善地圖到AI鮮食訂購系統，平均每月減少的剩食達370公噸，依官方公告的1噸廢棄物產生的碳排量換算，等同每月為地球減少120公噸碳排量。

全家也致力降低食品包裝塑膠量，統計2022年已減塑超過百噸，未來將持續更換麵包塑膠包材；同時推動自有商品Clean Label潔淨標章，目前架上已有75%的鮮食取得潔淨標章，4年來累積逾800項鮮食取得認證。

另外，全家2019年與國立台北大學合作推出「負碳便利商店」，至今年9月止，購買負碳商品的會員，已累積超過1噸的碳資產；為鼓勵更多消費者購買碳標籤商品，預計10月底前再設立4店，累計達6店。

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統一超商也有類似做法，例如2014年推出「智能標貼」，將鮮食條碼與後台POS系統結合推出「鮮食到期前警示提醒」；並透過銷售預測訂貨系統，除將天氣等因子納入評估，還能比對該門市去年同期業績表現，進行精準訂貨，減少庫存和報廢商品。

統一超商更開創鮮食廠素蔬食專用產線，打造素蔬食品牌「天素地蔬」，目前冷藏鮮食專區現已擴大至逾2500間門市設置；自2020年商品上市以來，累計超過千萬人次體驗，去年整年消費者購買的天素地蔬餐點，換算累計減少近4座大安森林公園每年碳吸附量。（編輯：張均懋）1111013