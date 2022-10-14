2022創博會授權20項農業科技 推進1.5億元產值

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022台灣創新技術博覽會13到15日在台北世貿展出，農委會14日舉行農業科技研發成果簽約授權儀式，總計授權20項技術。中央社記者楊淑閔攝 111年10月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北14日電）2022年「台灣創新技術博覽會」13到15日在台北世貿展出，農委會今天舉行農業科技研發成果簽約授權儀式，授權金最高新台幣305萬元，共20項授權金達861.6萬元，可推進1.5億元產值。

2022年「台灣創新技術博覽會」由行政院經濟部、農委會等10個部會聯合主辦，今天為展期第2天，農委會舉辦「行政院農業委員會暨所屬機關農業科技研發成果簽約授權儀式」，總計授權20項技術，由農委會主秘范美玲親自授予廠商。

農委會科技處副處長陳瑞榮告訴中央社記者，每項創新技術的授權金從10萬元到305萬元不等，其中最高額的305萬元授權金為農委會高雄區農業改良場開發的「線蟲防治生物農藥」。

他並說，總計20項農業科技研發成果授權金為861.6萬元，以每1元可創造18倍產值效益推算，預計可動1.5億元規模的產值。

除了創造授權金、產值效益，技術呈現諸多創新。陳瑞隆說，農委會水產試驗所開發的「青蟹稚蟹中間育成技術」，不僅授權金有55萬元，最難能可貴之處在於讓一直以來要仰賴海撈的青蟹，得以人工養殖生產，有利於產業面對海洋資源減少時得以永續經營。

范美玲也舉例說，農委會畜產試驗所技轉的「高畜黑豬種豬繁殖選育及其肉豬量產化飼養技術」，是畜試所費時11年才育成的品種，具備母性良好、高產、肉質鮮美等特色。

另外，農委會桃園區農改場也推進了防治病蟲害的重大里程。桃園區農改場場長郭坤峯說，「旋轉式避蛾燈製造技術」運用光學原理，可讓水蜜桃因蟲害減產快3成的現況，降到5%以下，蟲害減產率降低逾20多個百分點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其次，桃園區農改場還推出「香莢蘭加工調製技術」，可讓原本費時達半年才能讓「青的」香草莢熟成的加工技術，縮短1個月左右之多，讓生產加速。

范美玲重申，農委會自2001年發布「科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」加強農業科技研發成果管理以來，技術移轉或授權成果持續成長，截至今年上半年累計高達13億1616萬餘元，近5年已創造產值逾48億元。（編輯：陳政偉）1111014