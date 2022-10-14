貨運集團苛扣司機加班費 勞團要求勞動部開罰

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台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、雲林縣產業總工會、桃園市產業總工會14日至勞動部陳情，有貨運集團長期使司機工時超時且未足額給付加班費，要求勞動部開罰。（台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年10月14日

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（中央社記者吳欣紜台北14日電）台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今天指出，有貨運集團長期使司機工時超時又苛扣司機加班費，要求勞動部開罰；勞動部則回應，針對工會所提出名單將特別進行瞭解。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、雲林縣產業總工會、桃園市產業總工會今天至勞動部陳情，曾在建興貨運集團工作的員工也出面揭露，建興集團使司機超時且未足額給付加班費。

曾在桃園、新竹、雲林各地服務的建興貨運司機許志嘉表示，他一天工時時常超過12小時，而司機的薪資包含不競業獎金、安全駕駛獎金、久任獎金等經常性給予薪資，加計後計算加班費的基礎應超過新台幣5萬元，但建興貨運在計算加班費時，都以勞保投保薪資最高級距4萬5800元計算，等同偷偷吃掉中間的加班費差額。

另一方面，建興貨運也聲稱工作規則已規定司機每日必須自行安排2.5小時的休息時間，因此每日也會扣除許志嘉2.5小時的加班費。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會表示，許多貨運公司常使用這兩招而不願依法給付加班費，已讓全台大量貨運司機權益受損，更讓資方減少許多加班的成本，超時狀況更加肆無忌憚，要求政府不能忽視，必須介入。

對此，勞動部今天回應指出，工資是指勞工因工作而獲得的報酬，包含以現金或實物等方式給付獎金、津貼及其他任何名義經常性給與都屬於，如果是正常工作時間內所得工資，就應列入加班費計算基礎，不因雇主刻意拆分明細而有影響。

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勞動部強調，汽車貨運業疲勞駕駛涉及公共安全，每年都已規劃辦理勞動條件專案檢查，並配合交通部公路總局辦理例行稽查，此外也已將其列為平時重點檢查對象，責請各地方政府於規劃一般檢查時優先選列，以提高勞動檢查密度與強度。

勞動部說，針對工會所提出名單，其中已有部分列入今年度專案檢查規劃，將特別進行瞭解，另如有明確個案提出，勞動部也可函請地方政府進行查處。（編輯：陳政偉）1111014