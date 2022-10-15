高雄愛河之心公園樹木 為交通斷頭修剪引爭議

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台灣森林城市協會15日在愛河之心公園舉行記者會，持「畫蛇添足路、摧毀愛河樹」標語，批評高雄市政府為開闢新道路造成30多棵樹木遭斷頭修剪，呼籲守護愛河綠地。（森林城市協會提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月15日

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）高雄城市門面的博愛路「愛河之心」公園樹木遭斷頭修剪，護樹團體呼籲不要讓粗糙趕工錯誤規劃，毀掉愛河自然景觀。高市府回應，工程依交通考量，樹木移植兼顧生態與樹共融。

對於道路開闢遭質疑「畫蛇添足」，高雄市政府工務局新建工程處今天新聞稿說明，因應大順商圈帶來車潮、人潮，經交通評估，配合輕軌復工9項配套規劃，而龍德新路拓寬及周邊車流改善為其重要一項。

其中，龍德新路（新德路-大順路）拓寬為26公尺，市府已在民國109年完成，緊接著在今年進行興建龍德新路東延跨愛河橋梁；另外龍德新路自新德路至博愛路口路寬只有20公尺，為疏導龍德新路車流，因此在南側另闢一條20公尺寬道路銜接博愛路。

龍德新路南側20公尺寬道路原為公園用地，經都市計畫變更後已為都市計畫道路，因道路開闢，工區內須移植部份喬木，有水黃皮、花旗木、小葉欖仁、茄冬，預計分別移植至週邊綠地或市府苗圃。

由於承包廠商於移植前將小葉欖仁過度修枝，新工處依契約規定罰款，遭過度修枝的喬木，將以塗藥保護。並令承包廠商及其協力廠商暫停樹木移植作業，同時辦理「高雄市景觀樹木修剪作業規範」樹木修枝教育課程，在檢討完成後始恢復作業。未來施工將加強並落實樹木移植相關規定，兼顧工程及保護既有生態，與樹共融。

新工處說明，去年完成龍德新路拓寬後，成功移轉大順路義享百貨、好市多商圈車流，這次南側20公尺新闢道路完成預估可移轉龍德新路自新德路至博愛路段20%~30%車流，接續東延龍德新路橋梁。配合未來河堤南路以東的工9工業區經市地重劃區開發後，可串聯民族一路，達到紓解交通及健全地方路網目的。

台灣森林城市協會今天表示，遭修剪樹木底下的根系被粗暴挖斷，並質疑「這是一條沒有任何必要性又過度寬敞的20公尺寬道路」，要從愛河邊的公園森林、河畔樹林切過去，初估造成30棵樹木破壞，愛河綠地損失1100坪以上，原本連接「愛河之心」的自行車道與徒步區也遭工程破壞。

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再者，附近龍德新路原本就與博愛路相接，新設道路不只缺乏分流意義，還導致博愛路這條主要幹道，面臨多一個紅綠燈路口，導致博愛路交通更加不順暢。

護樹團體指出，高雄市有公有樹木修剪維護諮詢會，任何砍樹移樹都要會議通過，但會議近1年未召開，全案在未經會議審核就毀樹，違反程序、粗暴斷頭移植20多棵大樹，毀掉千坪綠地的蚊子道路工程。呼籲高雄市長陳其邁，停止對交通、綠地、樹木保護都是扣分的道路開闢，不要讓粗糙趕工的錯誤規劃，毀掉高雄市最美麗的愛河自然景觀。（編輯：孫承武）1111015