薇閣中學涉不當限制學生服儀 監院糾正北市教育局

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（中央社記者陳俊華台北17日電）監委葉大華、賴鼎銘今天說，私立薇閣中學涉不當限制學生髮式及服儀，並以榮譽競賽名義連坐、體罰及實施禁愛令等不當管教，台北市政府教育局未能保障學生人格權、受教權，監院通過糾正。

監察院教育及文化委員會13日通過葉大華、賴鼎銘調查報告，糾正台北市政府教育局。

葉大華、賴鼎銘今天透過新聞稿表示，教育部109年8月3日頒布服儀新制後，截至111年3月，北市教育局接獲陳情薇閣中學服裝儀容案計11件；陳情內容也指，該校涉有限制學生髮式、天冷加衣被扣分、學校無學生自治組織、無服儀委員會等情形。

調查報告說，違反服儀規定的學生，會扣除該生班級「生活教育榮譽競賽」分數，導致老師對學生處以罰抄、體罰或愛校服務等繞道處罰等情形。台北市教育局也認定該校服儀規範，明確違反教育部頒布的「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則服儀」。

監委表示，薇閣中學教師疑似有因服儀規定所生的體罰，依法台北市教育局應督導該校，在5日內召開校園事件處理會議組成調查小組啟動調查，但北市教育局未依「高級中等以下學校解聘不續聘停聘或資遣辦法」啟動校事會議進行調查，或採取有效措施，督導該校立即改善。

監委說，薇閣中學違反服儀規定，北市教育局只行文督請該校應「檢視」校內規範，未積極入校督導查處，該校也未依北市教育局的函文要求，在一個月內完成修訂服儀規範並公告於學校網站。台北市教育局就該校服儀規定長期違法，顯有督導及查處不力，顯有怠失。

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另外，調查發現，民國110年前薇閣中學並無依高級中等教育法明定的「全校學生選舉產生之學生會及其他相關自治組織」、「所謂學生自治組織只是社團聯合會，並不具代表學生的功能」，顯示該校長期未有學生自治組織。台北市教育局未能保障該校學生，擁有學生自治權利及表意權。

調查報告也指出，據陳訴，薇閣中學有不合理的「禁愛令」，並以愛校服務、要求分手、記過甚至輔導轉學作為「交往的懲罰」。教育部宜督促北市府教育局，就該校是否實施「禁愛令」收集學生意見，並落實教職人員遵守相關規定，以維護學生人格權及受教權。（編輯：謝佳珍）1111017