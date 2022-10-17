郭成興因父鼓勵偏鄉行醫 接生台東新生兒逾萬

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高雄醫學大學攜手清華大學、中興大學和中山大學等校，討論籌組「台灣後醫教育聯盟」，盼共同為醫學教育盡心力。（高醫提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）高醫學士後醫學系校友郭成興，因父親鼓勵「哪裡最需要你，你就去」，毅然從繁華台北遠赴台東，至今已接生超過1萬名寶寶，台東有2/3新生兒都是他接生，獲醫療奉獻獎肯定。

現年53歲的郭成興在完成婦產科訓練後，因父親鼓勵「哪裡最需要你，你就去！」2009年毅然遠離繁華故鄉台北市遠赴台東服務，至今已接生超過1萬名寶寶，台東有2/3新生兒的誕生都出自他一雙手，就算自己急性心肌梗塞住院，也放不下病人，在2019年榮獲第29屆「醫療奉獻獎」，是高醫後醫系首名獲獎者。

高醫後醫系迎接成立40週年，昨天舉辦論壇，邀請校友郭成興分享偏鄉醫療的美麗與哀愁，在資源不足的台東基督教醫院如何提供包括前置胎盤、難產等艱鉅的醫療服務，郭成興說，「在喜歡的地方做被需要的事，是一件幸福的事」。

「感謝高雄醫學院（高雄醫學大學前身）學士後醫學系的設立，讓一些不是絕頂聰明，也不是天生考試高手，但肯吃苦肯努力的大學畢業生，也能一圓醫師夢。」1996年考上高醫後醫系，2001年畢業的郭成興感謝母校栽培，讓他一圓從醫之夢。

高醫今天發布新聞稿指出，後醫系成立40年，培育了近200名校友，在各領域貢獻心力，近日召開台灣後醫醫學教育交流會，攜手近期開始招收學士後醫學系公費生的清華大學、中興大學和中山大學討論籌組「台灣後醫教育聯盟」，盼共同為醫學教育盡一份心力。

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此外，舉辦高醫後醫系40週年論壇，邀請台灣大學副校長暨台灣醫學評鑑委員會主委張上淳介紹台灣醫學教育的現況與展望；國策顧問賴春生細說高醫學士後醫學系過往的歷史和重大變革；高醫大後醫系系主任楊志仁則分享高醫後醫系這幾年的教學與發展。

高雄醫學大學校長楊俊毓說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情提醒醫療、公衛體系，該審慎面對與省思，如何建構更具韌性、能夠永續的醫學教育環境，以培養出對社會有擔當並能勇於面對嚴峻考驗的臨床工作者。（編輯：陳仁華）1111017