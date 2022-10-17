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阿聯酋再增台灣航班 11/6起每天1班

2022/10/17 19:07（10/17 19:31 更新）
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隨著台灣邊境解封及放寬入境者檢疫措施，阿聯酋航空17日宣布，再增加飛航台灣的航班，11月6日起由原本每週4班增為每天1班。（阿聯酋航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年10月17日
隨著台灣邊境解封及放寬入境者檢疫措施，阿聯酋航空17日宣布，再增加飛航台灣的航班，11月6日起由原本每週4班增為每天1班。（阿聯酋航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年10月17日
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（中央社記者汪淑芬台北17日電）阿聯酋航空今天宣布，再增加飛航台灣的航班，11月6日起由原本每週4班增為每天1班。

阿聯酋航空發布新聞稿，隨著台灣邊境解封及放寬入境者檢疫措施，阿聯酋航空11月6日起恢復台北–杜拜每日航班，由波音777機型執飛。

阿聯酋台灣航班EK366每天凌晨2時50分自杜拜出發、下午2時45分抵達桃園國際機場；台北出發的EK367航班則於晚間10時45分從桃園國際機場起飛，次日清晨4時40分抵達杜拜。

阿聯酋航空說，這次增班，展現共同推動台灣旅遊及觀光復甦的決心，透過提供旅客更多往返台灣的航班選擇，滿足商務及觀光旅客的需求，國際旅客也可透過阿聯酋航空全球綿密的飛行網絡，自超過130個城市造訪台灣。

阿聯酋航空於2014以波音777機隊率先開啟每日台北–杜拜的直飛航班服務，2016年起改由兩艙等A380執飛，目前用777機型。（編輯：管中維）1111017

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