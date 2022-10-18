蘇貞昌確診曾接種4劑疫苗 莊人祥：著重防重症

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北18日電）行政院長蘇貞昌9月21日接種高端疫苗作為第4劑，今天快篩陽性確診，外界關注高端作為追加劑的保護力。指揮中心發言莊人祥強調，打疫苗的用意主要是為預防重症、死亡。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌結束上午的立法院總質詢返回辦公室後，因感到些微不適而進行快篩，快篩結果呈現陽性；目前症狀輕微，身體並無大礙。

對此，莊人祥下午在疫情記者會中表示，蘇貞昌快篩陽性，都將依照現行規定，先通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，再由醫師評估是否開立藥物，如口服抗病毒藥物或舒緩症狀藥物等。

蘇貞昌9月21日接種高端疫苗作為第二次追加劑，也就是俗稱的「第4劑」，已接種超過14天，擁有保護力卻仍確診，媒體詢問指揮中心如何評估高端疫苗作為追加劑的保護力。莊人祥回應，打疫苗的用意主要是為預防重症、死亡。

莊人祥進一步說明，COVID-19病毒變異，尤其現在已經變種到Omicron變異株，與原來武漢病毒株不太一樣，所以後續再評估疫苗效益，主要還是著重施打疫苗在能否減少感染COVID-19後重症、死亡風險。

據統計，昨天COVID-19疫苗接種5萬1155人次，截至目前為止疫苗接種人口涵蓋率第1劑93.8%、第2劑88.1%、追加劑接種率73.6%、第二次追加劑接種率13.3%，其中65歲以上接種率40.8%。

昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納及輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種1649人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率41.9%、第2劑13.5%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種4萬3457人次。

針對高端COVID-19疫苗相關疑義，莊人祥重申，食藥署所有疫苗專案核准製造及輸入（EUA）審查會議均有錄音，外界所傳採購金額為不實推估，無價差存在；逾期罰款已依合約規定於今年3月24日繳納完成；疫苗採購公文保存年限非合約保密期限，合約保密期限到後就可公開相關內容。

莊人祥說，政府購買各廠牌且足量疫苗供民眾多元選擇，出國與否非唯一考量。目前主要往來國家，僅美國須完整接種疫苗才能入境，其他國家多採出示接種紀錄或檢驗結果擇一即可入境，針對某些國家尚未將高端疫苗列為認可名單一事，相關政府部門也會持續與各國協商溝通。（編輯：管中維）1111018