桃捷皮卡丘彩繪列車21日啟航 專屬票卡同步販售

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）隨著邊境開放，為推動疫後觀光旅遊，桃捷公司加入The Pokémon Company的「飛翔皮卡丘計畫」，推出「飛翔皮卡丘彩繪列車」，21日正式啟航，同時販售3款「寶可夢一日票」。

桃園大眾捷運公司董事長李憲明、總經理鄭德發及日本The Pokémon Company董事福永晉今天共同宣布，推出以寶可夢為主題的桃園機場捷運線「飛翔皮卡丘彩繪列車」及「寶可夢一日票」，21日正式啟航，為期1年至明年10月21日。

李憲明致詞表示，桃園捷運挺過疫情期間，更積極推動疫後觀光旅遊，與The Pokémon Company合作「飛翔皮卡丘計畫」，透過合作讓國內外旅客感受到桃園捷運的熱情與活力，也讓民眾在疫情後有更多好的休閒旅遊計畫。

福永晉透過翻譯指出，飛翔皮卡丘計畫希望在疫情後，鼓舞民眾再次自由來往世界，重拾旅行樂趣，也期許隨著國門開放，旅客抵達台灣後能搭乘桃捷飛翔皮卡丘彩繪列車，為旅程帶來更多笑容與驚喜，也期望寶可夢一日票能成為旅行中的美好回憶。

桃捷公司表示，「飛翔皮卡丘彩繪列車」結合鮮明亮黃色及桃捷公司企業識別色紫色為底，還有小火龍、傑尼龜、胖丁、可達鴨等超過30隻寶可夢登上地貼、天花版、車門、窗框、窗緣貼及隔板，陪伴民眾橫跨北北桃。

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桃捷公司指出，The Pokémon Company也特別為彩繪列車設計專屬的「寶可夢一日票」套組，共有A、B、C三款票卡，A款圖案有皮卡丘、呆呆獸、熊寶寶；B款有皮卡丘、卡比獸、食夢夢；C款有皮卡丘、謝米、青綿鳥。

桃捷公司說明，「寶可夢一日票」套組售價新台幣888元，在機場捷運沿線21個車站都有販售；民眾若要單獨選購，A款在A1至A11各車站販售、B款在A12至A21各車站販售，每張優惠售價為299元；至於C款票卡不單賣，僅包含在「寶可夢一日票」套組內，民眾可上官網查詢飛翔皮卡丘彩繪列車時刻表。（編輯：陳仁華）1111018

桃捷公司加入The Pokémon Company的「飛翔皮卡丘計畫」，推出「飛翔皮卡丘彩繪列車」，並設計專屬的「寶可夢一日票」套組，共有A、B、C三款票卡。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月18日

桃園大眾捷運公司加入The Pokémon Company的「飛翔皮卡丘計畫」，推出「飛翔皮卡丘彩繪列車」，21日正式啟航，列車結合鮮明亮黃色及桃捷公司企業識別色紫色為底，並有超過30隻寶可夢登上地貼、天花版、車門、窗框、窗緣貼及隔板。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月18日