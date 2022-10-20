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邊境重啟 台式古厝將現身多倫多爭取國際旅客

2022/10/20 08:42
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（中央社記者胡玉立多倫多19日專電）台灣邊境重啟，為吸引國際旅客赴台旅遊，交通部觀光局21日至23日將在加拿大多倫多市中心熱鬧的央-登打士廣場舉辦台灣傳統古厝沈浸式體驗活動，讓多倫多市民體驗台灣魅力。

觀光局駐紐約辦事處主任温佳思表示，從不同市場調查報告中，感受到民眾對疫情後旅遊的渴望。隨著台灣邊境重啟，「很高興能在台灣解封第一時間，在多倫多分享更多台灣文化與旅遊特色體驗」。

觀光局表示，這項沉浸式體驗快閃活動將在央-登打士廣場（Yonge-Dundas Square）呈現大型裝置，外觀以台灣傳統閩南式古厝為原型，融合台灣傳統民居建築經典元素，外型吸睛；內部以紅、青、金黃三種顏色，讓民眾體驗台灣特色。

其中，紅色呈現台灣古蹟、廟宇等常見文化元素，青色呈現台灣山海及戶外活動，金黃色呈現天燈及小鎮風情。活動內容還包括擲茭、茶香、客家油紙傘等互動體驗，希望讓民眾五感都沈浸在台灣觀光魅力中。

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觀光局同步推出Discover Your Ideal Taiwan Vacation線上活動，民眾可於10月21日至11月18日進入活動頁面，透過遊戲取得客製化台灣行程推薦。參與線上活動民眾有機會獲得加拿大航空提供的加拿大－台灣來經濟艙回機票一張。

親至活動現場參與台灣傳統古厝沈浸式體驗活動的民眾可獲得知名台灣茶葉小禮品；於現場標記台灣觀光局Instagram帳號@taiwantourism_na，並使用社群標籤#TimeForTaiwan，打卡上傳分享與台灣古厝合照或活動照片，還可增加中獎機率。（編輯：馮昭）1111020

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