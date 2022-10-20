台中大里夏田產業園區環評過初審 須補廢棄物管理

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（中央社記者張雄風台北20日電）環保署今天審查台中大里夏田產業園區環評案。雖中市府承諾未來不會在園區內設置焚化爐，但環委認為中市府並未清楚說明如何儲存、管理事業廢棄物，要求補充相關資料後送大會審查。

行政院環境保護署今天召開「大里夏田產業園區環境影響評估報告書初稿」專案小組第3次初審會議。開發單位台中市政府表示，園區位於台中大里，範圍面積約188公頃。

前次審查，環評委員就針對事業廢棄物處理提出疑問；而中市環保局也坦言，目前3座焚化爐處理量約74萬9500噸，但未來餘裕量可能沒辦法負荷。

中市府今天表示，園區事業廢棄物優先進行回收再利用及資源化，其他不可回收或資源化的廢棄物，會運至園區環保設施用地暫存，再委託公民營廢棄物清除處理機構進行作業；承諾園區內不設置焚化爐。

在閉門會議中，環委認為中市府的報告並不清楚，包含事業廢棄物如何暫存、管理都沒有回答；也有環委直言，認為回覆感覺「實問虛答」，不是很理想。

另外也有環委批評，今天開發單位的回答表現很差，雖然同意他們以書面回覆，但「相信送到大會一定會再提問」。

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最後經過討論，環委表示，雖然開發單位承諾不設置焚化爐，但應評估設置資源化或再利用處理設施，並於園區開發前期完成設置；就算評估無法設置，也應請中市府經發局說明。

另外，環委也要求補充廢棄物暫存計畫詳細內容（含容量、儲存方式、環境管理計畫）與管理方式；加強說明雨水回收再利用、太陽光電發電裝置設置等承諾事項的相關規劃，並強化空氣污染物排放量增量抵換措施；若植栽死亡也要以1比1的方式補植。建議本案補充修正後，送環評大會審查。（編輯：陳政偉）1111020