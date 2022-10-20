搭日本旅遊熱 文化大學加開50音入門課程

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國際邊境逐步解封，中國文化大學推廣部發現，近幾個月出現日語學習熱，學習者較去年同期增加1倍，實體和線上課程更是一口氣開出5班。（文大推廣部國際語文中心提供）中央社記者陳至中傳真 111年10月20日

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（中央社記者陳至中台北20日電）隨著COVID-19疫情穩定，國際邊境逐步解封，產生一波旅遊風潮，中國文化大學推廣部發現，近幾個月出現日語學習熱，學習者較去年同期增加1倍，實體和線上課程更是一口氣開出5班。

文大推廣部國際語文中心（ILI）今天發出新聞稿，主任陳怡君表示，近期日語50音入門班報名快速回溫，學習者較去年同期成長1倍。推測是日本旅遊熱潮帶動，民眾期待學習初階日常語詞，讓好不容易等來的旅遊，留下更有融入感的記憶。

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參與日語課程的Vicky表示，之前就曾學過50音，但因擱置太久，需要「重開機」。對她來說，旅遊最大的樂趣就是人際互動，能聽懂、看懂一些基本詞彙，就能更有成就感，獲得更深刻的文化體驗。

ILI日語教師江佳玲表示，疫情之前，每年日本溫泉季、櫻花季前夕，就會有許多人報名學50音，尤其是長輩學員，特別愛呼朋引伴一起學習。近期因國境開放，熱潮再起是在預期之內。（編輯：陳政偉）1111020