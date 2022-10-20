立委指300億租金補貼領不滿 盼發放追溯至申請日

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（中央社記者王揚宇台北20日電）民進黨立委林宜瑾等人今天表示，行政院推出300億擴大租金補貼專案，有民眾陳情，提出申請的日期非租約起始日，再加上有審核期，讓獲補貼的月數並不多，希望補貼的發放應追溯至申請提出日。

對此，受邀出席記者會的營建署主任秘書朱慶倫說，行政院長蘇貞昌有特別指示，這是4年的計畫，不是只辦1年，希望能按照現行的處理模式進行，只要提供有效租約，會持續補助下去。

民進黨立委林宜瑾、王美惠、張宏陸今天在立法院召開記者會，要求內政部重新檢討「300億元中央擴大租金補貼專案」，不僅要讓租屋族敢於申請補貼，也能夠從提出申請日起便被補好補滿。

林宜瑾表示，中央投入新台幣300億元的擴大租金補貼雖為好意，但應讓有需要的租屋族都敢於申請，也由於租屋市場不透明，連帶使租屋族所獲保障不完整。

林宜瑾說，接獲陳情，有學生在外租屋的租約期是半年，由於提出租金補貼申請的日期並非租約起始日，加上等候審核的日程，最終在結束租約前能獲補貼的月數並不多。

林宜瑾指出，嚴謹審核租金補貼申請案件需要時間，這無可厚非，但補貼發放日應追溯至申請提出日，才不至於讓行政流程影響民眾權益。

王美惠表示，以審核通過日作為補貼的起算月份，顯然不合理，今年租金補貼已經較便民，可直接撥款到指定的銀行帳戶，請營建署研議，可參考政府退稅的方式，以支票核退補助款，讓民眾在補助款的運用上更為便利。

張宏陸指出，租金補貼應自民眾「提出申請日」起算才合理，不應讓政府的行政作業流程變成民眾的困擾。

朱慶倫說，租金補貼在2007年就開始辦理，今年邁入第15年，只是過去的戶數沒有這麼多，預算大約40、50億元，現在擴大到300億元，就是希望擴大照顧。

朱慶倫表示，300億元租金補貼是4年的計畫，不是只辦1年，如果4年後有成效，未來還要繼續辦，所以希望能夠按照現在的處理模式，只要提供有效租約，會一直補助下去。（編輯：張均懋）1111020