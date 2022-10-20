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為減少工安 業者設「虛驚事件」通報發獎金

2022/10/20 19:53
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（中央社記者張雄風台北20日電）勞動部今天頒發「國家職業安全衛生獎」，中小企業特別獎得獎業者表示，公司為減少工安事件，設有「虛驚事件」通報，還能累計點數發獎金。

勞動部舉辦「國家職業安全衛生獎」頒獎典禮，表揚標竿企業與個人楷模。勞動部表示，此獎項堪稱職業安全衛生領域的奧斯卡獎，期許得獎單位及人員持續提升職業安全衛生水準，建構安全健康勞動環境，並能作為各界學習觀摩典範。

獲得「中小企業特別獎」的台灣羅門哈斯電子材料股份有限公司廠長李盈瑩接受媒體聯訪時表示，公司設有「虛驚事件」通報，比方說看到地面上有一攤水，雖然沒有造成、但可能會發生工安問題的情況，鼓勵員工拍照回報，也會有累積點數排名、發放獎金。

李盈瑩說，當然也會針對不守工安的員工開罰，在她任職約10年的期間，曾發生過一次承包商未依工安程序施工，加上是累犯，最後將其解僱的事件。

李盈瑩表示，公司的文化是鼓勵回報工安問題，也會針對勞工輔具改善，如之前曾有員工腰閃到，為了避免之後再有工作過程中搬移重物發生問題，特地投資一套搬運設備，改善整個生產環境；估算整體每年包含器材可能達數十萬美元。

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勞動部長許銘春致詞時指出，今年獲獎的企業之中，在參加評選過程，多家企業是由董事長或總經理帶領團隊向評審簡報，這表示企業的領導高層對工安的重視，對勞工職場安全與健康的重視，這也是企業永續經營的關鍵。

另外，許銘春提到，頒獎典禮有遠自英國來的貴賓，英國安全衛生執行署執行長艾朋（Sarah Albon），希望英國政府感受到台灣政府對於勞動人權、職業安全的重視與成績。（編輯：管中維）1111020

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