環遊世界玩數學 科教館開展

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由數感實驗室、科教館合作的「環遊世界玩數學巡迴展」21日開展，各展板將數學知識結合各國知名景點、文化歷史、風土人情等，在學習數學的同時，也一起認識在不同的國家和時空背景。（數感實驗室提供）中央社記者陳至中傳真 111年10月21日

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（中央社記者陳至中台北21日電）由數感實驗室、科教館合作的「環遊世界玩數學巡迴展」今天正式開展，將展出到明年4月9日，展場扣緊旅遊氛圍，在各國知名景點中學習數學，適合親子一同前往。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情逐漸平穩，世界各國邊境逐步解封，帶來一波旅遊風潮。如果短時間買不到機票，也可參觀在國立台灣科學教育館舉辦的「環遊世界玩數學巡迴展」，一邊緩解旅遊癮，一邊寓教於樂。

數感實驗室發布新聞稿表示，展覽以環遊世界為主題，入場就能取得專屬登機證，各展板將數學知識結合各國的知名景點、文化歷史、風土人情等，在學習數學的同時，也一起認識在不同的國家和時空背景。

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舉例來說，民眾可到伊斯蘭建築前，讓電腦感應自己的衣服花色，就會顯出專屬的玻璃花窗花紋，進一步認識花紋中的幾何圖形。主辦單位透過科技互動，讓數學變得活潑和生活化，透過動手實作的體感記憶，加深對數學知識的印象。

數感實驗室是由台灣師範大學副教授賴以威創辦，多年來透過多媒體社群提供科學新知與科普文章、影音，廣受家長及教師喜愛，在網路累積逾10萬人追蹤。除了展覽外，科教館每週末都還有相關工作坊，相關資訊可參考科教館網站。（編輯：管中維）1111021