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週末天氣不穩 北市籲民眾避免山區及水域活動

2022/10/21 18:34
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（中央社記者陳怡璇台北21日電）台北市災害防救辦公室今天表示，週末天氣不穩，而上週末豪雨已讓陽明山區土壤含水量飽和，若再逢大雨山區易有土石流和坍方、水域會暴漲，民眾這週盡量避免山區和水域活動。

北市府表示，根據中央氣象局預報資料顯示，目前位於台灣東南方海面上的熱帶性低氣壓TD26，預估將通過巴士海峽，有增強成輕颱機會，其外圍雲系將於22至23日影響北市，週末陽明山區迎風面將有局部大雨發生可能。

台北市災害防救辦公室表示，由於上週末起連續多日的豪雨讓陽明山區土壤含水量飽和，如再逢大雨，山區極易發生土石流、落石坍方等災情，過去3天北市雖然雨勢稍歇，南港區舊莊昨日有2處仍發生小範圍土石滑落泥沙堆積情形。

此外，水域部分極可能因為上游暴雨和水庫洩洪導致水位迅速暴漲，民眾這週末仍盡量避免前往山區和水域活動，尤其低窪和土石流警戒區域的民眾需特別留意周邊環境變化。

台北市災害防救辦公室表示，已通報相關局處，督促所屬單位全面檢視各項防救災設施，並密切注意最新氣象資訊，隨時應變。（編輯：方沛清）1111021

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