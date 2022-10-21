莊敬高職遭爆非法宿舍 新北市府盼維護學生權益

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（中央社記者高華謙新北21日電）莊敬高職遭爆將工廠改建學生宿舍，之後還要求學生短時間內搬離。新北市教育局介入調查今天說，未核准該處作為學生宿舍，若限期未改善，可祭出核減補助經費或減招等處罰措施。

台灣青年民主協會昨天晚間在社群網站臉書Facebook發文指出，新北市私立莊敬高級工業家事職業學校多名學生反映，被分配到隱藏版、在鐵皮工廠內搭起小隔間的「民生宿舍」，外面堆滿雜物，內部連桌子都沒有，只有床與衣櫃，且經常停水，連消防安檢有沒有通過都是問號。

台灣青年民主協會表示，有學生9月就向新北市政府教育局投訴，但至今沒下文，多名學生住在這樣的空間長達數月。

莊敬高職表示，相關單位要求2週內限期改善，因此到月底前會要求學生離開，有的學生由家長接走，或在附近租屋；另一方案是安排到位在基隆市的崇右影藝科技大學宿舍，入住者3年住宿費與水電費全免，由校車接送上下學，目前有10幾名學生同意入住。

校方表示，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時，有些醫院不收確診者，因此暑假起向附近包商借房舍當臨時隔離所，原本40多位學生應到9月份就要離開，但99%學生都想續住，「我們應該讓他們搬離」。

新北市政府教育局表示，今天稽查後發現，現場有2棟建築物，1棟是鐵皮房屋，裡面沒有學生住宿痕跡；另1棟是白色磚造建物，約有20名學生住宿。教育局未核准這2棟建築為學生宿舍，會持續追查鐵皮屋內是否曾提供學生住宿。

至於莊敬高職提出會安置學生到崇右科大，教育局是否同意這個方案或協助安置等。教育局表示，本身職責是確保學校提供安全宿舍，如果學校願意提供住宿，教育局就會確認環境是否安全，目前初判崇右科大校舍應沒問題；另外，要不要住宿是由學生與家長自由選擇，因此還是要看學生是否願意搬到崇右科大。

教育局說，依據私校法55條，莊敬高職如果限期內未改善，經私校諮詢會決議，得核減獎補助經費或減招，將視情節與改善狀況決定。

教育局表示，學校安置學生應以學生權益為優先，並擬定相關配套措施，妥善與學生說明溝通，再行安排學生安置事宜，以維護學生安全與權益。（編輯：方沛清）1111021