北台灣持續降雨 民眾除溼機、空調全天開

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）最近因颱風、熱帶性低氣壓及東北季風影響，北台灣持續降雨，又潮又溼，很多人都覺得家中溼氣重到快擠出水來，有民眾為了對抗溼氣，全天開著除溼機和空調。

最近台灣的降雨集中在大台北、基隆北海岸及宜蘭，中央氣象局今晚發布豪雨特報，提醒宜蘭縣山區有大豪雨，宜蘭地區有豪雨，基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區及新竹縣山區有大雨。

氣象局統計零時至晚間8時，累積雨量最多前10名中，前9名都在宜蘭，以南澳261毫米最多，其他包括東澳、蘇澳、冬山、五結都超過140毫米。

家住宜蘭冬山的王太太接受中央社記者訪問說，一週以來，她家1樓到4樓無論牆壁還是地板都溼透了，真的像快擠出水來，為了對抗溼氣，她現在房間的空調及客廳的除溼機，全天都開著。

家住木柵的陳太太接受中央社記者訪問說，最近的溼度太高，地板因潮溼更顯得髒，感覺怎麼擦都擦不乾淨，沙發坐起來也是溼溼涼涼的，很不舒服，除溼機整天輪流在房間除溼，今年雨水夠多了，很希望不要再下了。

氣象局預報，今晚到明天白天，台灣附近水氣仍多，24、25日水氣減少，大台北、東北部及東部地區仍有局部短暫雨，26日東北季風稍減弱，降雨變零星，27至29日，迎風面水氣有逐漸增多趨勢，大台北及東半部地區又有局部短暫雨。（編輯：張芷瑄）1111022