東北季風增強北台轉涼 北東留意局部大雨豪雨

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中央氣象局表示，23日桃園以北、東半部地區及中南部山區降雨機率高。圖為走在台北市內湖科技園區街頭的民眾撐傘遮雨。（中央社檔案照片）

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（中央社台北23日電）中央氣象局表示，今天白天台灣附近水氣仍多，加上東北季風增強，桃園以北、東半部地區及中南部山區降雨機率高，尤其東北部地區、基隆北海岸及大台北山區容易出現局部大雨或豪雨。

東部地區也有局部大雨發生的機率，隨著東北季風勢力擴大，晚上之後水氣減少，雨勢有機會趨緩，至於新竹以南大多為多雲，午後有局部短暫陣雨。

北部及東北部天氣轉涼，白天高溫約攝氏24度，到了晚上則會降到21度左右，其他地方白天高溫仍可以來到27至31度，晚上之後也會轉涼，低溫約23、24度，請多添加衣物以免著涼。

台灣附近東北風增強，雲林至桃園、花蓮、台東、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島將有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，海上作業及海邊活動請注意安全。

原位於鵝鑾鼻南南西方的熱帶性低氣壓，由於環境不利於其發展，昨天晚上8時減弱為熱帶擾動，不過仍請在南海航行及作業船隻多留意。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天東北季風增強，中部以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物稍易累積；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；詳查https://airtw.epa.gov.tw。（編輯：張銘坤）1111023