更多編輯台推薦新聞：
圖輯／劉品言金鐘紅毯大方露出側身線條 蔡淑臻水藍色禮服典雅亮相
娛樂

圖輯／劉品言金鐘紅毯大方露出側身線條 蔡淑臻水藍色禮服典雅亮相

黃子佼奪金鐘盼傳承張小燕風範 與Lulu師徒情緣自300字報告
娛樂

黃子佼奪金鐘盼傳承張小燕風範 與Lulu師徒情緣自300字報告

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
世青羽球混合團體賽 台灣奪銀創隊史最佳
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/300
首頁 / 生活

東北季風增強北台轉涼 北東留意局部大雨豪雨

2022/10/23 08:07（10/23 08:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局表示，23日桃園以北、東半部地區及中南部山區降雨機率高。圖為走在台北市內湖科技園區街頭的民眾撐傘遮雨。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，23日桃園以北、東半部地區及中南部山區降雨機率高。圖為走在台北市內湖科技園區街頭的民眾撐傘遮雨。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）中央氣象局表示，今天白天台灣附近水氣仍多，加上東北季風增強，桃園以北、東半部地區及中南部山區降雨機率高，尤其東北部地區、基隆北海岸及大台北山區容易出現局部大雨或豪雨。

東部地區也有局部大雨發生的機率，隨著東北季風勢力擴大，晚上之後水氣減少，雨勢有機會趨緩，至於新竹以南大多為多雲，午後有局部短暫陣雨。

北部及東北部天氣轉涼，白天高溫約攝氏24度，到了晚上則會降到21度左右，其他地方白天高溫仍可以來到27至31度，晚上之後也會轉涼，低溫約23、24度，請多添加衣物以免著涼。

台灣附近東北風增強，雲林至桃園、花蓮、台東、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島將有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，海上作業及海邊活動請注意安全。

原位於鵝鑾鼻南南西方的熱帶性低氣壓，由於環境不利於其發展，昨天晚上8時減弱為熱帶擾動，不過仍請在南海航行及作業船隻多留意。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天東北季風增強，中部以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物稍易累積；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；詳查https://airtw.epa.gov.tw。（編輯：張銘坤）1111023

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北台灣持續降雨 民眾除溼機、空調全天開