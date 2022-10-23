悠遊卡嗶向國際 11/7起琉球逾2000商店可用

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台北市長柯文哲（左3）23日宣布，悠遊卡進軍國際首站選在日本的琉球，以後不僅台灣人可以拿著悠遊卡到沖繩、琉球玩，沖繩的朋友也能在當地購買悠遊卡到台灣使用。中央社記者陳昱婷攝 111年10月23日

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）籌備跨境支付業務許久，悠遊卡公司今天正式宣布，11月7日起日本琉球逾2000商店將可使用悠遊卡消費，以即時匯率換算新台幣扣款，且免收手續費，持超級卡還可用手機直接加值。

悠遊卡公司今天舉辦悠遊卡嗶進琉球啟動記者會，台北市長柯文哲致詞表示，讓台灣走出去、讓世界走進來，悠遊卡跨境支付是很重要的一步，所以今天是個大日子，在延宕2年後，終於能宣布悠遊卡進軍國際首站，就選在日本的琉球。

柯文哲說，隨著疫情趨緩，各國國門逐漸開放，以後不僅台灣人民拿著悠遊卡就能到沖繩、琉球玩，沖繩的朋友也能在當地購買悠遊卡到台灣使用，透過悠遊卡串起台日關係。

柯文哲鼓勵市民多多利用悠遊卡這個「台灣之光」出國看一看，把好的東西學習進來，並期許自己能在12月底挑戰一日來回沖繩無現金之旅。

悠遊卡公司董事長陳亭如指出，在琉球使用悠遊卡比其他支付方式更便利，除了消費當下以即時匯率換算新台幣扣款，還免收手續費，不用多花力氣收銅板或帶著用不完的零錢回台灣。

悠遊卡公司說明，距離台灣飛行距離僅約1.5小時的琉球，是國人海外度假的首選之一，11月7日起，只要本人年滿20歲以上，帶著完成實名登記的悠遊卡，就能在琉球、沖繩超過2000個商店嗶卡消費。

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悠遊卡公司表示，消費點包含沖繩美麗海水族館內商店、沖繩許田休息站、坂下水產等，還有當地計程車、巴士等大眾運輸交通運具，詳細適用範圍可上悠遊卡公司官網查詢。

悠遊卡公司補充，一般悠遊卡單筆消費上限為新台幣1500元，請先在台灣加值以免遇到餘額不足情形；若使用超級悠遊卡則單筆消費上限為1萬元，搭配「EasyWallet悠遊付」 App還能隨時隨地透過手機加值。（編輯：張銘坤）1111023