早安世界》中共改革派出局 20大閉幕胡錦濤當眾「被離場」

李克強汪洋未連任中央委員 習近平人馬將掌控政治局常委會

中共新一屆中央委員名單22日揭曉，現任政治局常委李克強、汪洋、栗戰書、韓正被排除在205人名單之外。其中被視為改革派代表人物的李克強、汪洋尚未屆齡卻連中央委員都排不上，代表中共總書記習近平不僅藉著20大成為40年來中國第一個連任3屆的領導人，中共最高領導班子中央政治局常委會預料也將全部由他欽定，習近平可謂大獲全勝。（看完整報導）

20大閉幕胡錦濤「被離場」 疑似中共權力鬥爭當眾上演

中共20大22日上午舉行閉幕會議時，坐在習近平身旁的前一任總書記胡錦濤明顯非自願被請出場外。胡錦濤在過程中面露不悅，多次抗拒，隨後在工作人員攙扶下離開，他經過習近平時，轉身向習近平唸了兩句，隨後伸手拍了李克強的肩頭，這才離開會場，整個過程雖不到1分鐘，但被現場媒體拍下，影片和照片傳遍全球。胡錦濤在大會修訂黨章的投票前「被離場」似乎反映他對習近平連任不滿，以致於遭到如此對待，但真正原因，外界不得而知。中國官媒事後聲稱胡錦濤身體不適，「工作人員為了他的健康狀況著想」，把他帶到會場旁的房間休息。（看完整報導）

陳亞蘭金鐘稱帝史無前例 「四樓的天堂」謝盈萱封后

第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日登場，戲劇節目男主角獎由陳亞蘭以「嘉慶君遊臺灣」獲得，成為金鐘史上首位獲得男主角獎的女性演員，陳亞蘭上台時淚崩表示，希望透過各種管道讓大家看到「歌仔戲」這3個字。戲劇節目女主角獎則是由謝盈萱以「四樓的天堂」獲得，雙料入圍的她上台領獎時一度講錯得獎作品，回過神脫口說出英文髒話，笑翻全場，意外寫下典禮高潮。斯卡羅榮獲戲劇節目獎，導演曹瑞原致詞時大喊「台灣加油，影視產業加油」，勉勵所有影視工作者繼續前行。（看完整報導）

中國加強空軍戰力 傳吸收加拿大、法國退役飛官擔任教練

加拿大、英國、澳洲媒體紛紛報導，北京可能以數十萬美元為代價，利誘西方國家退役空軍協助中國訓練軍事飛行員。加拿大國防部發言人包舍利耶21日證實知悉這些報導，正與聯邦夥伴針對此事展開進一步調查。除了加拿大與英國飛行員，根據法國費加洛報獨家揭露，北京也在利誘法國退役飛官，以訓練解放軍如何在航空母艦上起降飛機，並學習北約空軍的戰略，據悉已吸收多名法籍教練。（看完整報導）

國防部：軍購無延宕 肩射刺針飛彈2025年全數交運

國防部22日表示，透過駐美軍事代表團及美國在台協會，持續與美國防部及專案辦公室保持密切協調，以便如期如質獲得所需武器裝備，以維護台灣軍購權益。國防部並表示，「人攜式刺針飛彈」已於111年9月由專案辦公室與廠商完成簽約，並規劃依發價書期程於114年全數、甚至提前交運，並無外傳軍購進度延宕情形。（看完整報導）

英相角逐戰 蘇納克跨過競選門檻、強生急返國可能參選

英國首相特拉斯請辭後，她所屬的保守黨面臨須重新選舉黨魁的局面。先前與特拉斯競選落敗的前任財政大臣蘇納克已達到參選最低門檻，前任首相強生似乎也有意參與角逐。由於保守黨在國會握有多數席位，且本屆國會任期到2025年1月才結束，保守黨新選出的黨魁料將成為英國6年來的第5位首相。（看完整報導）

揭俄軍3大敗象 烏克蘭赫松前線指敵方可能再南撤

烏克蘭南部赫松市仍受俄軍控制，路透社赴烏軍在赫松北邊的軍事陣地採訪，烏軍指出，近期俄方炮火及裝甲部隊行動減少，顯示正面臨嚴重人力、補給和硬體困境。烏軍自8月開始試圖收復赫松，這個地方靠近第聶伯河入海口，是具有重要戰略意義的造船中心。最近幾週，烏軍已在部分前線將俄軍逼退20至30公里。（看完整報導）

日圓匯率21日一度急升 官員拒答是否進場干預

日圓昨晚在外匯市場一度貶值至1美元兌151日圓，後又一度急升至1美元兌144日圓，一般認為是日本政府及日本銀行進行市場干預，拋售美元，購入日圓。日本財務省財務官神田真人則對媒體表示，對於是否干預市場一事，無可奉告。（看完整報導）

放寬7+7讓確診者投票 莊人祥提縮短天數或調整病例通報

九合一選舉將於下個月登場，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝鬆口，擬調整確診者等隔離天數「讓更多人投票」。指揮中心發言人莊人祥22日解釋，他認為可縮短隔離天數，或改變病例通報定義，只有某些特定族群需要通報，最終會決定一種方式，至於何時公布實施，仍待專家會議討論。（看完整報導）

U23世界盃台灣遭澳洲完封吞複賽3連敗 今與墨西哥爭季軍

U23世界盃棒球賽台灣22日與澳洲隊交手，先發投手林振瑋控球有狀況，開賽投了5次四死球送分，台灣隊全場僅敲出1支安打，終場以0比3吞下複賽3連敗。林振瑋退場後落淚哽咽，說了多次「很不好意思」，也希望失敗養分當成階梯、期許自己更進步。台灣隊將於23日下午2時30分在天母棒球場與墨西哥打季軍戰，力拚推進U23世界盃隊史最佳成績。（看完整報導）