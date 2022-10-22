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英相角逐戰 蘇納克跨過競選門檻、強生急返國

2022/10/22 13:30（10/22 13:43 更新）
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前財相蘇納克是保守黨新黨魁熱門人選之一。（中央社製圖）
前財相蘇納克是保守黨新黨魁熱門人選之一。（中央社製圖）
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（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國首相特拉斯（Liz Truss）請辭，她所屬的保守黨面臨須選出新黨魁的局面。蘇納克（Rishi Sunak）今晚達到競選最低門檻，前首相強生（Boris Johnson）似也有意回歸。

綜合法新社和路透社報導，下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt）是第一個正式宣布角逐黨魁的保守黨人。

由於保守黨在國會握有多數席位，且未來2年都無須再舉行大選，新黨魁將成為英國6年來的第5位首相。

國會議員艾伍德（Tobias Ellwood）在推特上表示，他很榮幸成為支持蘇納克的第100位保守黨籍國會議員。其他支持者也說，蘇納克已經跨過競選最低門檻。

如果競爭對手未能獲得100名保守黨籍議員支持，蘇納克將自動成為新的黨魁和首相。

國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）曾於強生今年7月被迫離職後角逐黨魁，他幾乎不加掩飾地呼籲醜聞纏身的強生不要參選。

圖根哈特說：「現在不是玩政治遊戲、報復或走回頭路的時候。」他今晚表態支持蘇納克。

蘇納克和強生都尚未宣布參選。但強生提早結束了加勒比海假期，投入這場急迫的競爭。保守黨籍議員將在24日投票，並可能於下週讓黨員線上投票。

天空新聞網（Sky News）記者發布一張照片，顯示強生正搭機從多明尼加共和國返英。

強生在國會最親密的盟友之一杜德里奇（James Duddridge）說，他一直透過通訊軟體WhatsApp與強生保持聯繫。

杜德里奇表示：「他說…『我們來做這件事。我準備好了』。」（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111022

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