傳飛官受聘訓練中國空軍 加拿大國防部展開調查

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（中央社渥太華21日綜合外電報導）加拿大國防部正就中國政府可能支付高薪，延攬加拿大噴射戰鬥機飛行員為中國解放軍空軍進行訓練的報導，展開調查。

加拿大、英國、澳洲媒體紛紛報導，稱北京可能以數十萬美元為代價，利誘西方國家退役空軍協助中國訓練軍事飛行員。

加拿大環球新聞（Global News）報導，加拿大國防部發言人包舍利耶（Dan Le Bouthillier）今天在聲明中證實：「我們知悉這些報導，正與聯邦夥伴就此進一步展開調查。」

英國廣播公司（BBC）報導，多達30名退役英國軍事飛行員「據信已經前去訓練中國人民解放軍成員」，「豐厚」待遇高達23萬7911英鎊（約新台幣863萬元）。

儘管BBC報導內容沒有提到加拿大，英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，中方也網羅加拿大退役軍人。

不過，如果有加拿大人接受北京開的條件，恐將面臨嚴重後果。

包舍利耶說：「資訊安全法（Security of Information Act）適用現役和退役軍人，違反這項法律恐招致嚴重後果。」

觸犯資訊安全法規範的可起訴罪行而被判有罪，最高可能遭處14年徒刑；一經循簡易程序定罪，可處一年徒刑，或科或併科2000元加幣。

加拿大皇家空軍中將指揮官肯尼（Eric Kenny）18日出席眾議院國防委員會被問到這問題時表示，他「知情」相關報導。

肯尼說：「我的重點是加拿大以及加拿大人民的國家安全，我們非常重視這一點。我們每天都在關注這些威脅，以確保我們準備好應對今天和未來的威脅。」

他強調，加拿大與所有合作夥伴「非常密切地」合作，以確保對空軍成員的安全進行「適當的審查」。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真） 1111022