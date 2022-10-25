解封後到北海道泡湯 賞湖景搭乘熱氣球

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隨著台日陸續解封，其中日本北海道更是不少民眾在秋冬季節出遊的心中首選，幸運的旅客來到十勝川還可體驗搭乘繫留的熱氣球體驗，欣賞整個十勝平原的美麗景色。中央社記者余曉涵攝 111年10月25日

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（中央社記者余曉涵台北25日電）隨台日陸續解封，越多民眾赴日旅遊，日本北海道是不少民眾秋冬季節出遊心中首選，旅客造訪不只能享受多樣溫泉，還可賞湖景、雪景等，幸運的話能搭上熱氣球，眺望北海道風景。

台日陸續開放邊境，雙邊旅遊逐漸恢復，相中台日旅遊商機，台灣虎航日前首航桃園至札幌（新千歲）航線，要帶旅客赴北海道觀光旅遊。

北海道面積廣大，約占日本全國2成面積，春季時百花齊放，夏季時湛藍的湖海閃耀光芒，秋季山林染上秋紅，冬季則是純白的雪世界，也是台灣旅客很愛造訪的日本景點之一。

旅客在秋冬季節造訪，必排的行程就是泡湯，北海道地區有各式各樣的溫泉區，像是十勝川溫泉、登別溫泉、阿寒湖溫泉、層雲峽溫泉、洞爺湖溫泉、定山溪溫泉等等。

其中十勝川溫泉是稀有的植物性溫泉泉質，泉水當中含有豐富的褐碳成分，因此也有美人湯的稱號，在去年日本的溫泉百選中，排名第18名，在北海道僅次於登別溫泉。

十勝川溫泉區每年最知名的就是每年冬天都有的「彩凜華」活動，明年預計在1月28日到2月19日登場，將藉由紙燈籠、音樂跟光影變化要打造出一個多采多姿的幻想空間。除此之外，幸運的旅客來到十勝川還可體驗搭乘繫留的熱氣球體驗，欣賞整個十勝平原的美麗景色。

阿寒湖溫泉區則是位於北海道東部，是當地原住民族阿伊努族的居住地，阿寒湖中有日本指定為特別天然紀念物的綠藻球生長在湖泊中，旅客造訪除了可邊泡湯邊賞湖景外，還能乘船到球藻展示觀察中心，還能欣賞雄阿寒岳、雌阿寒岳等山林美景，這兩座山也被稱為夫婦之山。

阿寒湖溫泉區的街道則是有各式各樣的手工藝品店、介紹愛奴文化的資料館、愛奴傳統劇場等。

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旅客造訪阿寒湖溫泉區後，也可到造訪鄰近的摩周湖，摩周湖被稱為神秘之湖，在2001年被列為北海道遺產，以高透明度及霧氣為名，是一座火山湖，旅客也可到摩周湖的展望台中，欣賞整座湖面美景。

旅行業者規劃一系列的相關行程，像是大榮旅遊將帶旅客前往北海道泡湯賞夜景，行程安排阿寒湖、小樽、摩周湖、十勝川等；易飛網行程也安排溫泉、阿寒湖、旭川動物園等；旅天下行程也安排知名的函館、銀河流星瀑布、小樽等知名景點。（編輯：陳政偉）1111025

阿寒湖溫泉區位於北海道東部，是當地原住民族阿伊努族的居住地，旅客造訪除了可邊泡湯邊賞湖景，還能乘船到球藻展示觀察中心，欣賞球藻的生態外也能賞紅葉。中央社記者余曉涵攝 111年10月25日

位於北海道東部的摩周湖被稱為神祕之湖，在2001年被列為北海道遺產，以高透明度及霧氣為名，是一座火山湖，旅客也可到摩周湖的展望台中，欣賞整座湖面美景。中央社記者余曉涵攝 111年10月25日