長榮航米蘭航線亮點 全艙等米其林主廚飛機餐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦隨行採訪25日電）長榮航空睽違25年再拓歐洲新航點，今天開航的台北、米蘭航線首航班機客滿，且全艙等皆可以享用長榮航空與米其林一星主廚李皞合作的義式料理，有旅客品嚐後表示，「感覺就像在餐廳吃飯」。

長榮航空米蘭航點原訂2020年開航，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延宕至今年才開航，首航儀式今天登場，活動結束後由總經理孫嘉明與乘客一同搭乘首航班機前往米蘭。

為慶祝台北、米蘭航線開航，長榮航空今天也邀請李皞（Paul Lee）到首航班機上巡餐，期間不少旅客鼓掌向李皞示意，機艙內洋溢著疫情後終於能再出國旅遊的興奮感。

李皞此次為長榮航空皇璽桂冠艙設計的餐點為「紅條石斑、伊比利火腿、甜豆、里昂洋芋」及「燉小牛頰、豆豉、馬鈴薯泥、山蘇」；豪華經濟艙及經濟艙則是「豆豉醬燉牛頰佐配馬鈴薯泥」。

第一次赴義大利旅遊就搭到首航班機的陳姓旅客接受中央社記者採訪時表示，餐點打破她對飛機餐「不美味」的刻板印象，而且「感覺就像在餐廳吃飯」。

長榮航空表示，與李皞合作的餐點將是常態性餐點，未來只要搭乘長榮航空台北、米蘭航線的旅客皆可以品嚐。

長榮航空台北、米蘭航線25日首航後，每週將飛航2班，以波音777-300ER或波音787機型執行任務。台北飛米蘭班次為每週二、六晚間9時50分出發，米蘭時間清晨6時15分抵達；回程則是每週三、日上午11時起飛，台北時間清晨6時15分抵達。（編輯：張良知）1111025