早安世界》颱風奈格最快今天生成 最接近台灣時可能轉中颱
颱風奈格最快今天生成 最接近台灣時可能轉中颱
中央氣象局表示，今年第22號颱風奈格最快27日形成，預測會在台灣東部外海北上。最接近台灣的時間是10月30日至11月1日，期間可能再增強為中颱，到時北部、東半部預料將有降雨，是否發布海上颱風警報，則要看颱風北轉的時間點而定。（看完整報導）
九合一倒數1個月 民進黨拚突圍北市守住基桃竹 國民黨盼囊括16席
九合一選戰倒數1個月，各政黨全力衝刺，拉抬選情。民進黨高層評估，南部4執政縣市選情穩定，至於力求接棒給黨內候選人的桃竹基，不到開票無法斷定輸贏，北市、宜蘭、苗栗、澎湖都能一搏，最後決戰仍在北台灣。國民黨也視北北基桃為勝負關鍵區域，若能都順利奪下，預估本次能取得至少16縣市的執政權，比目前多出兩個縣市。台灣民眾黨在新竹市、宜蘭縣、桃園市推出參選人，選戰小組召集人蔡壁如表示，台北市、新竹市是兩大主要戰場，如果都能順利拿下，對民眾黨將是好的開始。（看完整報導）
BNT莫德納BA.5次世代疫苗均通過EUA 首批最快11月上旬到貨
衛福部食藥署26日召開專家會議，核准莫德納、BNT的COVID-19次世代「BA.5二價疫苗」緊急使用授權（EUA）。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，首批預計向莫德納採購60萬到70萬劑，最快11月上旬到貨。（看完整報導）
英相蘇納克求穩定留任多位閣員 與拜登首度對談同意攜手抗中
英國新任首相蘇納克為求穩定過渡，25日留任多位前首相特拉斯團隊的高階閣員，包括繼續讓韓特擔任財政大臣。數天之前剛遞辭呈的布瑞弗曼回鍋擔任內政大臣，引發在野黨批評。同時，蘇納克與美國總統拜登透過電話進行首次會談，兩人同意一起努力支持烏克蘭，以及挺身對抗中國。（看完整報導）
疫情與俄烏戰爭拖累英國經濟？金融時報：危機始於脫歐
英國近兩個月政經情勢動盪，前首相特拉斯救經濟不成，上任49天就被迫下台。疫情和俄烏戰爭固然衝擊經濟，但「金融時報」指出，當前物價飛騰、投資與貿易低迷，其實源於脫歐效應。這代表英國經濟困境有結構性的因素，未必會隨著疫情趨緩與俄烏戰爭結束就自然化解。（看完整報導）
經濟學人：疫情成本地緣政治使蘋果與中國脫鉤 印度越南成最大受惠國
英國「經濟學人」週刊報導，疫情、成本和地緣政治情勢迫使蘋果公司（Apple Inc.）與中國脫鉤，這不僅是蘋果公司一大轉變，也象徵世界經濟重新洗牌，印度與越南將成最大受惠國。（看完整報導）
美晶片禁令緊箍咒 SK海力士恐被迫出售中國廠
韓國電腦晶片製造商SK海力士公司26日表示，位於江蘇無錫的晶片廠至少在2029年以前不會出現重大阻礙。然而，倘若美國進一步收緊對中國半導體出口管制措施，該公司可能被迫出售在中國的晶片製造廠。部分專家表示，美中在科技方面的對峙，恐迫使SK海力士和三星電子未來幾年大幅調整他們在中國的營運。（看完整報導）
美國新加坡睽違6年再舉行戰略對話 聯合聲明首提台海
美國與新加坡25日在華府召開戰略夥伴對話，討論多項雙邊與區域議題。雙方會後聯合聲明首次談及台海議題，美方強調美國多年來的「一個中國政策」沒有改變，重申台海分歧須和平解決，星國則強調穩定的美中關係對區域及全球和平、穩定及繁榮至關重要，美中應維持開放溝通管道，以降低誤解及誤判的風險。（看完整報導）
曾虛白新聞獎報導者成大贏家 評審：作品標示台灣在世界角色
由中央社主辦的第48屆曾虛白新聞獎26日揭曉，共頒發13項獎項，今年共有456件參賽作品，締造歷年報名件數最高紀錄。今年獲獎大贏家來自「報導者」團隊，共入圍7個獎項，贏得其中3項，評審團召集人洪貞玲表示，今年作品讓她看見新聞工作者為大家標示台灣在全球的重要性與角色。（看完整報導）
金門大橋歷經12年完工30日通車 長5.4公里全國跨海橋之最
交通部高速公路局26日說，24日已辦理金門大橋通車前履勘，相關改善事項可於28日完成，交通部長王國材指示30日開放通車。金門大橋西起烈嶼后頭地區、東迄於金寧鄉慈湖地區，路線全長約5.4公里，其中約4.77公里位於海上。計畫在2010年就核定，2016年第3手承包商接下未完成的70%工程後終於完工。（看完整報導）
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