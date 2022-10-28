台大新校長支持18歲公民權 願每月與學生開會

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（中央社記者陳至中台北28日電）即將上任台灣大學第13任校長的陳文章，今天接受媒體聯訪，表態支持「18歲公民權」修憲複決，並承諾上任後每個月都與學生代表開一次會，及時瞭解學生關注的議題。

台灣大學校長遴選委員會日前選出現任工學院長陳文章為第13任校長，預計民國112年1月8日上任，他今天下午首度召開記者會，說明治校理念和執行策略。

中央社記者問及，18歲公民權修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行，不少青年團體都站出來發聲，呼籲各界投下同意票。對此，陳文章表示，他當然支持「18歲公民權」，因為18歲的青年就具備獨立自主判斷能力。

另外，立法院今年審議「大學法」修正案，其中一項討論焦點就是擴大學生參與，校務會議等校內重大會議學生代表比率須從現行1/10進一步提高。然而這項議案討論過程中，傳出不少大學校長擔心會影響校務會議運作，私下串連反對。

對此，陳文章婉轉提到，校務會議人數有一定限制，除了學生代表想增加，台大工會希望校內約用人員也須有代表。他認為人數多寡可以討論，但關鍵應是如何讓學生表達聲音，並讓學生遭遇的問題得到解決。

陳文章表示，校務會議畢竟一學期才2次，討論議題面向也很廣泛，不只是學生的問題。他承諾上任後，每個月都和學生團體開一次會，學生有任何看法、想做的事都可以提出，再彙整看是要由相關處室協助或修訂法規。他認為這樣更能及時解決問題，滿足學生的期望。

陳文章今天也提到，未來會擴大鼓勵學生的措施，例如推動業界捐助「研究生校長獎」，學生除了領獎狀，還可在業界代表前報告研究成果，對未來就業更有幫助。

近來政治人物屢屢傳出論文爭議。陳文章表示，未來會與寫作中心結合，讓學生獲得更多資源，學習寫好論文、正確地引用文獻等，從源頭就開始做好品質管控。（編輯：陳政偉）1111028