高鐵旅展祭優惠 單筆滿5千送2張5折乘車券

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）「2022台北國際旅展」4日將登場，台灣高鐵公司參展並提供多項優惠，包括消費單筆滿新台幣5000元，就送2張5折乘車券。

台灣高鐵今天發布新聞稿，旅展現場有3項「高鐵假期」主題產品，包括「搭高鐵．送住宿」、「住宿、租車 加時不加價」、「不老玩家」，民眾只要下單其中一項產品，每名旅客再送1張高鐵假期1000元抵用券。

台灣高鐵也將在旅展對於單筆滿5000元的消費者，贈送2張「標準車廂對號座5折乘車券」，滿萬元送4張，再加碼送「高鐵聯名盥洗包」1份。

「2022台北國際旅展」4至7日在南港展覽館舉行，台灣高鐵呼應「永續旅遊」主題，參展攤位導入綠色思維，採開放式設計，運用多項可重複使用的設備，並用數位影像取代大型輸出等，整體主軸以「高速慢活」的高鐵旅行特色為出發，鼓勵旅客搭乘最快速、最環保的綠色運具，「快快抵達、慢慢快活」。

台灣高鐵介紹今年旅展「高鐵假期」產品，「搭高鐵．送住宿」網羅台北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄，共28家精選飯店，以平日搭高鐵台北至左營，2人成行入住高雄寒軒國際大飯店，每人只要2980元起，優惠價格相當於購買高鐵來回票即可免費享受1晚飯店住宿。

「住宿、租車 加時不加價」是提供高鐵加住宿及高鐵加租車2種選擇，指定商品皆享加時禮遇。

「不老玩家」是對購買高鐵來回車票加住宿及遊程，年滿55歲（含）以上的旅客，每房可享最高2000元飯店玩樂金及各種精彩遊程，年滿65歲（含）以上的旅客再加碼每人折抵200元。（編輯：張芷瑄）1111102