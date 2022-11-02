國際穀物供應緊張 農委會擬爭取延長營業稅優惠

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）農委會今天表示，新台幣貶值，有飼料業者擬調漲，局部蛋農希望調升產地價，但其實供需尚屬穩定；農委會較在意國際穀物供應仍緊張，正研議爭取延長黃小玉進口營業稅減免5%。

新台幣貶值下，有部分購入穀物生產製造的飼料業者透露每公斤要調漲新台幣0.5元，也帶動輿論關注會否讓雞蛋價格調漲。

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行政院農業委員會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問時說，其實目前每天雞蛋產出11.8萬箱（每箱200顆），市場供需狀況穩定，就是因為如此，所以10月4日產地價才會從每台斤新台幣42.5元降到40.5元，批發價也從每台斤52元降到50元，也確實有飼料廠說要調漲，但是就產業鏈的實況運作來說，產地也尚未使用到調漲的飼料。

記者詢問因應國際各種因素，政府對黃小玉（黃豆、小麥、玉米）進口營業稅減免5%的優惠措施，之前已延長到年底，是否考慮再延長。江文全說，確實有在討論，因為農委會觀察發現國際航運雖然比之前正常，但是乾旱影響收成，俄烏戰爭持續，讓供需發生連帶效應，目前國際穀物的供應狀況還是很緊張，所以研議爭取延長。（編輯：陳政偉）1111102