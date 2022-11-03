學校發免費女性生理用品 最快112學年開始

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立法院教育及文化委員會3日通過臨時提案，要求教育部開始研議，最遲在112學年度讓各級學校提供女學生免費、多元的生理用品。（圖取自Pexels圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北3日電）立法院教育及文化委員會今天通過臨時提案，要求教育部開始研議，最遲在112學年度讓各級學校提供女學生免費、多元的生理用品，消除校園中的「月經貧窮」，獲得教育部長潘文忠承諾。

跨黨派立委10月曾召開記者會，呼籲衛生福利部、教育部研議在各級學校提供女學生免費生理用品，中央、地方政府一起合作消除「月經貧窮」。

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，民主進步黨籍立委劉世芳、張廖萬堅、賴品妤等多人提出臨時提案，認為「月經貧窮」已成為國際上對婦女保障的重要議題，如無法負擔生理用品支出，女性不得不請假，會嚴重影響受教權和工作權。

提案指出，女性一生平均要花費新台幣10萬元購買生理用品，對弱勢家庭是不小的負擔。台灣少女初經年齡約在10到16歲，青少女遇到突如其來的經期，容易不知所措，近年英國已全面在學校提供免費生理用品，同時也可增進孩子對生理用品的熟悉，讓學生自在面對生理現象。

提案指出，目前台灣只有台北、台南、高雄、新北、新竹、台中等6縣市，在部分學校放置免費衛生棉，普及度不足，也未照顧偏鄉和弱勢家庭。

立法院教育及文化委員會通過臨時提案，要求教育部在2個月內調查相關縣市的施行計畫、執行方式，並邀集學者專家、地方政府及學校代表研商，於4個月內提出在全國各級學校、教育部所屬場館提供免費多元生理用品的推動策略，最遲在下學年度（112學年度）開始實施。

原提案文字是提供免費衛生棉，但民進黨立委范雲提醒，應改為「多元生理用品」，不要只限制衛生棉，市面上有月亮杯等用品，獲得朝野立委支持。教育部長潘文忠承諾，會努力推動相關措施，但希望給教育部一些準備時間。

潘文忠今天晚間也在臉書專頁發文指出，今天在立法院承諾將在112學年度起，由各級學校提供免費生理用品，一同維護女孩們的生理權益。教育部將會邀集學者專家、地方政府及學校代表討論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

潘文忠強調，推動性別平等教育一直是教育部努力的目標，除了陪伴不同年齡段的孩子了解自己身理、心理上的議題，更希望能在孩子需要時給予他們支持。他感謝立法委員關注女性生理用品議題，教育部會持續努力，給台灣女孩一個更好的友善環境。

會議也通過另一項臨時提案，要求體育署對各級學校女學生或專業運動員提出鼓勵方案，盤點各級學校男女校隊數量與相關培育計畫和經費的申請、執行狀況，於6個月內提出書面報告。（編輯：管中維）1111103