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中興大學攜手新竹林管處 剩餘資材循環再利用

2022/11/3 18:40（11/3 19:06 更新）
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中興大學與林務局新竹林區管理處3日簽署資材循環研發合作協議，由興大副校長詹富智（右）、新竹林管處長夏榮生（左）代表簽約。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月3日
中興大學與林務局新竹林區管理處3日簽署資材循環研發合作協議，由興大副校長詹富智（右）、新竹林管處長夏榮生（左）代表簽約。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月3日
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）國立中興大學與林務局新竹林區管理處今天簽約「建置生質能源循環系統」，雙方攜手共創林業剩餘資源循環再利用，推動里山綠色經濟產業永續發展的示範點。

國立中興大學與林務局新竹林區管理處簽約「建置生質能源循環系統」，簽約儀式今天在中興大學舉辦，由興大副校長詹富智、新竹林管處長夏榮生代表簽約。

興大提供受農委會補助所研發的連續式進料量產生物炭多膛爐系統，架設在新竹林管處人工林經營重點區域「南庄苗圃」場域，提供新竹林管處與周邊部落、社區合作協力，推動里山綠色經濟產業永續發展示範點。

夏榮生表示，在以生產木材為主的國有人工林區域內，為使木材通直、提高經濟價值所進行修枝、疏伐等撫育階段，產生的枝葉及造材的剩餘枝條、樹皮等，除棄置林地外，如何提升在經濟上及環境上多元價值，發揮垃圾成為綠金的效益，是林業單位一直在思考與努力突破的點。

詹富智指出，中興大學在生物炭的研究從生產到應用，均有不錯的成績，與新竹林管處簽署合作協議，相信可以擴大生物炭研發成果的推廣，加速發展生物炭的應用與產業，兼具能資源、環保與經濟三重貢獻，達到永續經營目標，為台灣建立永續發展的良好基礎。

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連續式進料量產生物炭多膛爐系統的研發人、興大森林系教授吳耿東指出，生物炭具有多孔洞的特性，就像是幫好菌蓋房子，肥料或好菌可躲在生物炭的孔洞內，遇颳風下雨不容易被沖刷走，且可增加土壤的保水力及通氣性，且生物炭為微鹼性，可中和酸性土壤，達到改良土壤之效，同時也可以固碳，是淨零碳排路徑上不可或缺的一塊拼圖。

目前國內並未開發專門生產生物炭的商業化設備，由興大開發的商用大型設備，專供生產土壤添加用的生物炭，並設有污染防治系統，不僅可加速生物炭本土化技術開發能力，同時可協助業者加速發展生物炭產業，並推廣利用，達到農業循環經濟的永續發展目標。（編輯：謝雅竹）1111103

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