金牛座流星雨11/5前後極大化 火流星特多精彩可期

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（中央社記者陳怡璇台北3日電）北市天文館表示，每年10月中旬到12月初出現的金牛座流星雨，是主要流星雨中最神秘與複雜的一群，今年將再度爆發，11月5日前後一週都是極大期，是觀賞好時機。

北市天文館新聞稿表示，金牛座流星雨分為北、南兩個分支。平時它的流星數量不多，因此並不太受矚目，但根據過去20年的觀測統計發現，金牛座南群流星雨每隔3或7年數量就會大增，上次爆發是在2015年，所以國際流星組織（International Meteor Organization, IMO）與流星學者均預測今年將再度爆發。

天文館說，不僅數量大增，而且出現明亮的火流星的比例高，預計11月5日前後一週都是極大期。有興趣的朋友不妨趁天氣轉晴之際，好好欣賞這場十分特殊的流星秀。

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天文館表示，金牛座流星雨的特色是流星速度慢，每秒平均僅28公里，與11月中旬即將來到的獅子座流星雨每秒71公里簡直天壤之別，但是它的火流星特別多，在爆發時所佔比例是其他流星雨的5倍，精彩程度毫不遜色。

天文館指出，金牛座流星雨的輻射點在晚間7時即升起，一直到天亮前都可以觀賞，雖然有月光影響，但只要選擇視野開闊、較無光害的場所，避開月亮方向，不時出現的火流星仍可讓人大飽眼福。（編輯：張銘坤）1111103